Leandro Castan lamenta atuação do Vasco contra o Botafogo: 'Poderíamos ter jogado melhor'

O capitão ficou insatisfeito. Logo após o apito final, o zagueiro Leandro Castan, do Vasco, afirmou que a equipe tinha condições de ter feito uma partida melhor no Estádio Nilton Santos. Mas ele admitiu que, agora pela Copa do Brasil, o Botafogo mostrou correção dos problemas vistos no último domingo, no duelo entre os mesmos rivais pelo Campeonato Brasileiro.- O gol é o que conta. Foi de cabeça, mas poderíamos ter jogado melhor hoje. O Botafogo corrigiu os erros do último jogo, não conseguimos jogar no campo dele. Não conseguimos usar a velocidade que todos sabem que o nosso time tem - lamenta o defensor.