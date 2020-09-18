Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leandro Castan lamenta atuação do Vasco contra o Botafogo: 'Poderíamos ter jogado melhor'
futebol

Leandro Castan lamenta atuação do Vasco contra o Botafogo: 'Poderíamos ter jogado melhor'

Capitão do Cruz-Maltino critica o desempenho do time, mas cita evolução que o Glorioso apresentou de domingo para quinta para conseguir vencer pela Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 22:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 22:47
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O capitão ficou insatisfeito. Logo após o apito final, o zagueiro Leandro Castan, do Vasco, afirmou que a equipe tinha condições de ter feito uma partida melhor no Estádio Nilton Santos. Mas ele admitiu que, agora pela Copa do Brasil, o Botafogo mostrou correção dos problemas vistos no último domingo, no duelo entre os mesmos rivais pelo Campeonato Brasileiro.- O gol é o que conta. Foi de cabeça, mas poderíamos ter jogado melhor hoje. O Botafogo corrigiu os erros do último jogo, não conseguimos jogar no campo dele. Não conseguimos usar a velocidade que todos sabem que o nosso time tem - lamenta o defensor.
O Vasco havia superado o Botafogo, no último domingo, por 3 a 2. Perdeu, nesta quinta, por 1 a 0. Vai encarar o Coritiba, neste domingo, fora de casa, e vai tentar se recuperar da derrota no clássico no jogo de volta da Copa do Brasil na quarta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados