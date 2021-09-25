Leandro Castan critica o VAR por expulsão em Léo Matos do Vasco: ‘Vamos jogar tênis’

Crédito: Leandro Castan, zagueiro do Vasco (Reprodução/VascoTV

A primeira etapa da partida entre Brusque e Vasco terminou em 0 a 0 e com bastante polêmica. O árbitro de vídeo foi acionado em três oportunidades. Em uma delas, o lateral Léo Matos foi expulso. No intervalo, o zagueiro Castan reclamou muito do lance da expulsão de seu companheiro de equipe.

> Confira a tabela e os jogos da Série BNão é novidade nenhuma. O VAR sempre prejudica o Vasco. Contra o Vasco, o VAR é um leão. A favor do Vasco, o VAR é um gatinho. É incrível como prejudicam a gente. A partir de agora temos que jogar com as mãos amarradas. Não existe isso. Futebol tem contato. Vamos jogar tênis, então. Não pode ter contato - criticou Leandro Castan.