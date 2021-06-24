Leandro Carvalho está deixando o América-MG e pode jogar a Série B pelo Cruzeiro

O atacante Leandro Carvalho está de saída do América-MG e o seu destino pode ser o Cruzeiro. A diretoria do Coelho encerrou o empréstimo com o jogador após um ato indisciplinar na última semana. Com o fim do vínculo com o América-MG, o jogador pode desembarcar na Toca da Raposa. Ele está em negociações com a diretoria do Cruzeiro para reforçar o clube celeste nesta Série B do Brasileiro. Porém, a equipe azul precisa negociar com o Ceará, dono dos direitos do Leandro. Mas, as conversas estão avançadas. Leandro Carvalho teve uma discussão com o ex-treinador Lisca, abandonou a concentração do time no Rio de Janeiro, antes do jogo com o Flamengo, pelo Brasileiro e ainda faltou a um treino. Após as indisciplinas, ele não foi mais relacionado para os jogos.Nem com a saída de Lisca e a chegada de Mancini, houve uma tentativa de reintegração do atacante ao grupo. O empréstimo era até o fim de 2021. O Cruzeiro corre contra o tempo, pois terá até o início da próxima semana para registrar jogadores antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida de R$ 7 milhões com o Defensor do Uruguai, pela compra de Arrascaeta, em 2015.