Lazio busca contratação de goleiro do Chelsea para próxima temporada

A Lazio deve buscar a contratação de Kepa, goleiro do Chelsea, na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". Maurizio Sarri busca uma alternativa após sucessivas falhas de Strakosha e Pep Reina, que está com 39 anos.Ambos os arqueiros possuem contrato com a equipe de Roma até 2022 e podem deixar o clube ao final desta campanha. Além disso, o técnico italiano quer voltar a trabalhar com o espanhol após uma parceria de sucesso no Chelsea, onde conquistaram uma Europa League.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar do desejo em contar com Kepa, o clube inglês não deve negociá-lo na janela de transferências de janeiro. Mendy deve servir Senegal na Copa da África e o espanhol deverá ser o titular no período em que o titular estará longe dos gramados da Premier League.
O pedido de Sarri por Kepa é curioso por conta de uma discussão acalorada que os dois tiveram em uma final da Copa da Liga Inglesa. O comandante havia programado a entrada de Caballero para defender as cobranças de pênaltis, mas o espanhol se recusou a deixar o campo e o italiano ficou furioso.