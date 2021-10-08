Lazio busca contratação de goleiro do Chelsea para próxima temporada

Crédito: Kepa é alvo da Lazio para a próxima temporada (Divulgação Twitter

A Lazio deve buscar a contratação de Kepa, goleiro do Chelsea, na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". Maurizio Sarri busca uma alternativa após sucessivas falhas de Strakosha e Pep Reina, que está com 39 anos.Ambos os arqueiros possuem contrato com a equipe de Roma até 2022 e podem deixar o clube ao final desta campanha. Além disso, o técnico italiano quer voltar a trabalhar com o espanhol após uma parceria de sucesso no Chelsea, onde conquistaram uma Europa League.

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Apesar do desejo em contar com Kepa, o clube inglês não deve negociá-lo na janela de transferências de janeiro. Mendy deve servir Senegal na Copa da África e o espanhol deverá ser o titular no período em que o titular estará longe dos gramados da Premier League.