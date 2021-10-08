Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lazio busca contratação de goleiro do Chelsea para próxima temporada

Maurizio Sarri pediu a contratação de Kepa após Strakosha ir para o banco de Pepe Reina. Técnico italiano trabalhou com o goleiro espanhol no clube da Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 13:56

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 13:56

Crédito: Kepa é alvo da Lazio para a próxima temporada (Divulgação Twitter
A Lazio deve buscar a contratação de Kepa, goleiro do Chelsea, na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". Maurizio Sarri busca uma alternativa após sucessivas falhas de Strakosha e Pep Reina, que está com 39 anos.Ambos os arqueiros possuem contrato com a equipe de Roma até 2022 e podem deixar o clube ao final desta campanha. Além disso, o técnico italiano quer voltar a trabalhar com o espanhol após uma parceria de sucesso no Chelsea, onde conquistaram uma Europa League.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar do desejo em contar com Kepa, o clube inglês não deve negociá-lo na janela de transferências de janeiro. Mendy deve servir Senegal na Copa da África e o espanhol deverá ser o titular no período em que o titular estará longe dos gramados da Premier League.
O pedido de Sarri por Kepa é curioso por conta de uma discussão acalorada que os dois tiveram em uma final da Copa da Liga Inglesa. O comandante havia programado a entrada de Caballero para defender as cobranças de pênaltis, mas o espanhol se recusou a deixar o campo e o italiano ficou furioso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados