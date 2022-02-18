Lázaro revela conversa com Luan e destaca mentalidade do meia do Corinthians: 'Tem se esforçado ao máximo'

19 minutos. Esse é o tempo total que Luan tem em campo pelo Corinthians nos seis jogos do Paulistão disputados até o momento. O camisa 7 é uma das últimas opções corintianas nas posições em que atua, o que foi potencializado com reforços recentes do clube alvinegro e também o despontar de alguns atletas da base.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Na vitória contra o São Bernardo, o antigo 'Rei da América' entrou no segundo tempo, faltando 12 minutos para o apito final e pouco conseguiu produzir em campo. Mesmo com Fernando Lázaro no comando, o atleta segue sendo preterido. Anteriormente, diante do Santo André, ele jogou por sete minutos, vindo do banco de reservas.

Após a vitória contra o Bernô, o técnico interino do Timão destacou o empenho de Luan nos treinos e disse que teve uma conversa com o meia sobre a possibilidade dele jogar em uma função que já exerceu no Grêmio.

- É um atleta que tem treinado sempre muito bem. Atleta que desde que tive contato com ele, tem se esforçado ao máximo. Conversei com ele um pouco, até nessa forma que a equipe jogou, dessa possibilidade de uma função vindo de fora para dentro, flutuando. Já fez isso, se sente bem para fazer. É o jogo permitindo a gente oportunizar situações para nós vermos. Um atleta que contamos muito. Entrou no jogo, numa parte final. Isso é importante para ele - disse Lázaro.

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Quando foi contratado pelo Corinthians, no início de 2020, a expectativa era que Luan recuperasse o bom futebol que o fez 'Rei da América' em 2017, quando foi protagonista na conquista da Libertadores pelo Grêmio.

O atleta teve boas atuações com Vagner Mancini, mas nunca correspondeu às expectativas da torcida corintiana, que cada vez mais pegava no pé do camisa 7.

Agora, para essa temporada, até o garoto Gustavo Mantuan, que ficou cerca de um ano afastado dos gramados, está à frente de Luan, principalmente como alternativa como centroavante, fazendo uma função muito parecida que o ex-gremista fez no início da 'Era Sylvinho'. Ele soma 11 gols em 79 jogos pelo Corinthians.