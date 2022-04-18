Lázaro mantém ótimos números pelo Flamengo e aumenta 'sarrafo' antes da estreia de reforço

Cada vez mais adaptado ao modelo de jogo de Paulo Sousa, Lázaro manteve os ótimos números nesta temporada ao se destacar contra o São Paulo, no último domingo, na vitória por 3 a 1, em que deu assistência para o primeiro gol (feito por Gabi) e voltou a estar ao lado de Arrascaeta como líder do Flamengo no quesito. De quebra, o agora ala-esquerdo aumentou o "sarrafo" a ser encarado por Ayrton Lucas, recém-contratado para o setor, por exemplo. Lázaro tem correspondido ao espaço dado por Paulo Sousa nos profissionais, algo que não vinha ocorrendo com os técnicos anteriores - Rogério Ceni chegou a dizer que faltava "intensidade" para a joia ter mais minutagem.

Ao longo de 15 jogos, sendo oito como titular, Lázaro marcou dois gols e distribuiu seis assistências em 2022. Ele tem sido premiado pelo que tem "plantado", conforme o próprio Paulo Sousa destacou ao comentar sobre os bons rendimentos do camisa 13 e de João Gomes:

- Não só eles (João Gomes e Lázaro), mas a absorção tática é muito importante para a estratégia de cada jogo. Em todos os momentos do jogo temos ideias bem realizadas, com os jogadores em suas próprias posições. Eles são jogadores diferentes, que querem se impor no futebol profissional, têm entendido, se dedicado e estão sendo premiados pelo que estão plantando. CONCORRÊNCIA NO SETOR

Lázaro tem ciência de que Bruno Henrique é quem está à frente na briga pela titularidade no setor. O camisa 27 está lesionado e ainda sem previsão de jogar, portanto o Garoto do Ninho deve seguir com um considerável espaço para se consolidar num time onde não há "crachá" ou vagas cativas.

Outros concorrentes são Vitinho e Ayrton Lucas, lesionados, além de Marinho, que tem atuado no corredor esquerdo - do meio para frente - quando acionado por Paulo Sousa.

Lateral com forte poderio ofensivo, Ayrton Lucas chegou ao Flamengo com contrato até o fim deste ano, emprestado junto ao Spartak Moscow-RUS, e só deve estrear no fim deste mês. Enquanto isso, Lázaro, que tem se destacado ao cortar jogadas de fora para dentro e achar bons passes em profundidade com a perna "trocada", tem o respaldo para seguir se destacando como garçom, principalmente.

> Veja a tabela do Brasileirão

O próximo jogo do Flamengo de Lázaro será nesta quarta, às 19h30, contra o Palmeiras, pela quarta rodada (antecipada) do Brasileirão, no Maracanã.