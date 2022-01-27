Lázaro elogia Paulo Sousa e comemora gols marcados na vitória do Flamengo: 'Sensação de alívio'

Em noite inspirada de Lázaro, o Flamengo venceu a Portuguesa por 2 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, em entrevista à TV Record, o meia-atacante comemorou os dois gols marcados e lembrou dos momentos de tristeza na carreira. Vale destacar que estes foram os primeiros gols marcados por Lázaro, uma das principais joias do clube, no profissional.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Fico bastante feliz por esses gols. É uma sensação de alívio, porque eu já vinha trabalhando isso bastante. Só a minha família sabe o quanto eu estava me dedicando, estava me empenhando para isso acontecer. As vezes que eu ficava um pouco triste ali para tirar essa pressão toda. Hoje é um momento de muita felicidade - disse.

Apesar de Lázaro fazer parte do time que inicia o Campeonato Carioca, ele tem treinado com frequência com o grupo do técnico Paulo Sousa. O camisa 13 elogiou o Mister e destacou a confiança que o treinador tem passado aos jovens jogadores.

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- A chegada do Mister está ajudando bastante para nos dar confiança e para melhorar aquilo que eu tenho que melhorar sempre. Sempre buscando evoluir, não só eu, mas como todos os garotos que estão treinando com o Mister. Essa confiança que ele nos está passando é importante para que, no decorrer da temporada, a gente possa sempre crescer e evoluir cada vez mais.

Agora, o Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Cariocão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.