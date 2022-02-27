Lázaro elogia desempenho do Corinthians contra o Bragantino e critica horário da partida: 'Prejudica o espetáculo'

Além de revelar uma conversa inicial com Vítor Pereira, novo técnico do Corinthians, o interino Fernando Lázaro avaliou positivamente o desempenho da sua equipe na vitória contra o Red Bull Bragantino.> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

- Grande enfrentamento. Time de Série A e de uma primeira parte de Série A. Um time que exige muito da transição, que tem uma boa construção, qualidade, assume riscos nessa fase do jogo. Jogo de grande nível, que permitiu o Mister e a comissão acompanharem em vários aspectos as características do nosso time, as coisas positivas e a serem melhoradas. Um jogo de grande exigência tem valia para essa observação in loco - afirmou o interino.

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Apesar de não ter sofrido gols, o Timão foi exposto em diversos momentos da partida, e só não levou o empate nos minutos finais pois Cássio fez duas grandes defesas. Lázaro elogiou o time de Barbieri e se mostrou contente com a performance do Alvinegro.

- O Cássio teve uma participação importante no final do jogo, decisivo. O goleiro deles também teve em vários momentos da partida. O principal fator é o adversário de qualidade, que coloca dificuldades, cria, tem versatilidade com muita qualidade. É um time que se conhece e já joga há muito tempo. Belo trabalho do Barbieri, treinador a mais tempo no cargo na Série A. Acredito que fizemos um bom jogo. Defensivamente, estivemos bem, com pontos isolados, coisas a serem corrigidas. Mas foi uma partida que defensivamente exigiu muito, pela qualidade do adversário, mais do que qualquer coisa - avaliou.

Por fim, o treinador interino se mostrou descontente com o horário escolhido para a partida. O duelo estava marcado para sábado (26), às 16h30, mas por pedido do Premiere, o jogo foi realocado para domingo de manhã.

- Partida nesse horário e condições prejudicam bastante a melhor condição do espetáculo, dos atletas e das equipes. Tira um pouco a parte física. Mas é um jogo de altíssimo nível, em que as modificações, o detalhe e muito fino. Bragantino muito qualificado, colocando dificuldade. Tivemos a questão da parada, e entendemos que tínhamos algumas dificuldades em alguns pontos, mas aguardamos a parada para ter um feedback melhor dos atletas e fazer as alterações. Desgaste muito grande - concluiu Lázaro.

O Corinthians ainda não divulgou a programação da semana, nem quando será a coletiva de apresentação de Vítor Pereira. Mas o português de 53 anos comandará as atividades da semana e já estará à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.