Lázaro e Thiaguinho comemoram vitória e classificação do Flamengo para semifinal do Carioca sub-20

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está classificado para disputar a fase semifinal do Campeonato Carioca sub-20. A confirmação veio após a goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, na Gávea, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final - no primeiro confronto, os Garotos do Ninho empataram com o Tricolor em 1 a 1.

Após a partida, em entrevista à FlaTV, Thiaguinho, autor do último gol da vitória, destacou que trabalha "para caramba" e busca sempre corrigir os erros. O jogador também comemorou o resultado e já mostrou foco no próximo compromisso dos Garotos do Ninho, que será válido pelo Brasileirão.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior nota- Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol também, mas é como eu sempre venho falando: eu trabalho para caramba no dia a dia, sempre estou buscando melhorar, vendo meus erros para sempre procurar melhorar e acertar. Graças a Deus, pude ser feliz hoje, entrar no segundo tempo e ajudar minha equipe com o gol - disse Thiaguinho, que ainda completou.

- Mas o mais importante de tudo é a classificação para a semifinal. Agora é focar e trabalhar porque domingo já tem mais um jogo do Brasileiro aí. Bola para frente porque temos uma semifinal pela frente e, se Deus quiser, vamos passar para a final - concluiu.

> Veja a tabela do Brasileirão Autor do segundo gol do jogo, Lázaro também falou à FlaTV. O camisa 10 fez uma análise do confronto e lamentou o pênalti perdido. Entretanto, Lázaro frisou que a equipe está de parabéns e que o mais importante era a vitória e a classificação para a semifinal.

- Parabenizar a equipe pela vitória, pela classificação para a semifinal. Sabia da dificuldade pelo jogo de hoje. A equipe deles veio muito fechada e, então, é um momento muito complicado pra gente, tivemos que nos movimentar muito. Mas fomos felizes no jogo, classificados. Fico feliz com mais um gol

- O lance do pênalti ali aconteceu, normal, bati bem, mas, infelizmente, foi na trave. Poderia ter feito mais um gol, mas o que importa é a vitória e a classificação. A equipe está de parabéns, agora, é foco no próximo jogo para alcançarmos nossos objetivos.