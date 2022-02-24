Lázaro, do Flamengo, comemora vitória e atuação contra o Botafogo, mas avisa: 'Feliz, mas não satisfeito'

Sem crise. Depois de um frustrante vice na Supercopa, o Flamengo virou a chave e derrotou o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Cariocão. Após a partida, Lázaro comemorou a atuação - que contou com uma assistência -, mas botou os pés no chão. O meia-atacante destacou a importância de vencer um clássico e já falou do próximo compromisso do Fla, diante do Resende.> ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo- Estou bastante feliz pela vitória, pelo desempenho. Feliz, mas não satisfeito. A gente tem muita coisa pela frente ainda e muitos pés no chão, tem muito trabalho ainda pela frente. Mas a gente sabe do sabor que é ganhar um clássico, dá tranquilidade na semana também - disse à Fla TV.