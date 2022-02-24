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futebol

Lázaro, do Flamengo, comemora vitória e atuação contra o Botafogo, mas avisa: 'Feliz, mas não satisfeito'

Lázaro foi um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Botafogo; além de grande atuação, que contou com uma assistência, ele foi titular nesta noite...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 22:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 22:42
Sem crise. Depois de um frustrante vice na Supercopa, o Flamengo virou a chave e derrotou o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Cariocão. Após a partida, Lázaro comemorou a atuação - que contou com uma assistência -, mas botou os pés no chão. O meia-atacante destacou a importância de vencer um clássico e já falou do próximo compromisso do Fla, diante do Resende.> ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo- Estou bastante feliz pela vitória, pelo desempenho. Feliz, mas não satisfeito. A gente tem muita coisa pela frente ainda e muitos pés no chão, tem muito trabalho ainda pela frente. Mas a gente sabe do sabor que é ganhar um clássico, dá tranquilidade na semana também - disse à Fla TV.
- Tranquilidade para trabalhar, porque a gente sabe que já tem o próximo jogo contra o Resende. Então, esse grande trabalho que o Mister está fazendo conosco, estamos sabendo lidar bem - completou.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Como Lázaro disse, o Flamengo já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: LázarofoiumdosmelhoresemcampodiantedoBotafogo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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