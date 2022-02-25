Lázaro corresponde à aposta de Paulo Sousa e vira líder de assistências do Flamengo na temporada

Lázaro tem feito jus à aposta de Paulo Sousa em seu talento, algo que o tem feito colher frutos ao longo dos jogos do Flamengo neste início de temporada. Entrou bem na Supercopa do Brasil e, como titular, foi um dos destaques rubro-negros no recente triunfo sobre o Botafogo. Em ambas as partidas, saiu de campo com uma assistência (uma em cada embate).

Atuando como ala-esquerdo, se tornou o líder de assistências do Fla em 2022, com três passes diretos para gol, assim como Vitinho - o seu concorrente no setor. E o seu foco não deixou de ser enaltecido por Paulo Sousa:

- É um jogador que tem entrado muito atento, muito focado. Tem trabalhado muito bem, adquirido e seguido nossas indicações e de uma forma clara. E, por isso, vai tendo essas oportunidades: jogando de início, entrando. Era um jogador, como outros da base, que tínhamos referências visuais e escritas - disse Paulo Sousa, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Bota.

Das nove partidas do Fla na temporada, Lázaro atuou em seis jogos, sendo quatro como titular. Com Sousa, iniciou jogando em duas partidas, mas antes fora peça importante com o time alternativo treinado por Fabio Matias (técnico do sub-20), marcando os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa.

Ainda em janeiro, Lázaro, cuja multa rescisória é de 80 milhões de euros, viu Paulo Sousa pedir à diretoria rubro-negra para não negociá-lo. A maior minutagem do camisa 13 pelos profissionais, e em bom nível em meio a medalhões, tem sido um dos êxitos do português em seu início de trabalho.

O PRÓXIMO JOGO

> Veja e simule a tabela do Cariocão

Depois da vitória no clássico, o Flamengo de Lázaro já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Nilton Santos. A partida é válida pela 9ª rodada do Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

OS GARÇONS DO FLAMENGO EM 2022

Lázaro - 3 assistênciasVitinho - 3 assistênciasArrascaeta - 2 assistênciasGabigol - 1 assistênciaRenê - 1assistênciaWillian Arão - 1 assistênciaMatheuzinho - 1 assistência