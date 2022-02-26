Lázaro comanda último treino do Corinthians antes de enfrentar o Red Bull Bragantino; veja escalação

Sob o comando de Fernando Lázaro, o Corinthians encerrou a preparação no CT Dr. Joaquim Grava para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domino (27), às 11h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O novo treinador do Timão, Vítor Pereira, dará continuidade aos trabalhos no time após o confronto. O português chegou ao Brasil neste sábado.Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022Durante as atividades, os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de rondo. Em seguida, o interino comandou um treinamento tático de olho na partida. Por fim, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas. Depois das atividades, Fagner, Lucas Piton, Róger Guedes e Willian permaneceram no gramado para um treino de faltas.