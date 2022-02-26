Lázaro comanda último treino do Corinthians antes de enfrentar o Red Bull Bragantino; veja escalação

Sob o comando de Fernando Lázaro, o Corinthians encerrou a preparação no CT Dr. Joaquim Grava para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domino (27), às 11h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O novo treinador do Timão, Vítor Pereira, dará continuidade aos trabalhos no time após o confronto. O português chegou ao Brasil neste sábado.Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022Durante as atividades, os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de rondo. Em seguida, o interino comandou um treinamento tático de olho na partida. Por fim, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas. Depois das atividades, Fagner, Lucas Piton, Róger Guedes e Willian permaneceram no gramado para um treino de faltas.
Recuperado das dores no joelho esquerdo, o atacante Jô foi relacionado para o jogo. Além dele, o meio-campista Gabriel Pereira, que ficou fora das últimas duas partidas após testar positivo par Covid-19, também retorna.
O lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil, que foram preservados do último jogo para controle de carga, também estão de volta à lista. Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Xavier é desfalque.A provável escalação do Timão tem Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto; Willian e Róger Guedes.
Confira a lista completa dos relacionados:
Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni e WillianAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes