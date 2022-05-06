Lautaro Martinez faz dois, Inter de Milão vira contra o Empoli e assume a liderança do Italiano

A disputa pelo título italiano segue quentíssima. A Inter de Milão venceu o Empoli, pela 35ª rodada da Serie A com uma virada espetacular. A vitória foi suficiente para os Nerazzurri assumirem novamente a liderança na tabela. O time visitante chegou a abrir 2 a 0, mas Romagnoli fez contra, Lautaro Martinez brilhou com dois gols e Alexis Sanchez fechou a conta, dando a vitória para a Inter.EMPOLI SAI NA FRENTELogo aos quatro minutos, a equipe visitante saiu na frente do placar. Após jogada pelo lado direito, Pinamonti bateu de primeira e marcou. O Empoli ainda chegou a marcar o segundo, mas o gol foi anulado. A Inter sentiu o golpe, enquanto o adversário ganhava confiança.
NOVAS SURPRESASO Empoli já não passava do meio-campo, até que Aslani recebeu bom lançamento e bateu cruzado. A bola bateu ainda no goleiro Handanovic e entrou devagar, com requintes de crueldade para o torcedor da Inter. 2 a 0 para os visitantes.
ESPERANÇA NERAZZURRAAos 40 minutos, Brozovic recebeu pelo lado esquerdo, cruzou e Romagnoli desviou contra o próprio patrimônio. O gol foi suficiente para a Inter pressionar mais e chegar na área e não demorou muito tempo para sair o empate: na marca dos 44', Barella fez boa jogada pelo meio e passou para Çalhanoglu. O turco cruzou para Lautaro Martinez tocar de primeira para a rede e deixar tudo igual na ida para o intervalo.
VIRADA NERAZURRIA Inter começou a chegar com mais perigo no segundo tempo, mas não conseguia ter nenhuma chance clara. Aos 13 minutos, Barella bateu forte de fora da área e a bola passou bem perto do gol. Os donos da casa dominaram as ações e obrigaram Vicario a fazer boas defesas. Até que aos 19', Lautaro Martinez virou o jogo, após pegar de primeira em um rebote e colocou a Inter em vantagem.
PARA MATAR O JOGODominante na partida, a Inter controlou o jogo até os minutos finais. Nos acréscimos, Dzeko fez boa jogada pela esquerda e Alexis bateu de primeira ao receber o cruzamento, fechando a conta no San Siro.
LÍDERES POR ENQUANTOA Inter assumiu a ponta da tabela e segue na briga pelo título, com 77 pontos, um a mais que o Milan. Agora, os Nerazzurri viram a chave e focam na final da Copa da Itália, na próxima quarta, contra a Juventus.