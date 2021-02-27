Lautaro admite negociações com Barça, mas garante que renova contrato com a Inter de Milão

O atacante Lautaro Martínez admitiu que esteve em negociações com o Barcelona, mas que agora está perto de renovar seu contrato com a Inter de Milão. Em entrevista ao “La Gazzetta dello Sport”, o argentino garantiu que não há nenhuma possibilidade de ser transferido na próxima janela e que se vê na Itália por muitos anos.- Trabalhávamos com o Barcelona, mas não sei dizer o quão próximo chegamos do clube. Fui muito claro com Conte e disse: “Minha cabeça está aqui, é uma promessa”. Mas isso é passado e estou renovando com a Inter. Não saio neste verão, vou prorrogar meu vínculo e o plano é permanecer muito tempo aqui.