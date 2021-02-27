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Lautaro admite negociações com Barça, mas garante que renova contrato com a Inter de Milão

Atacante negociou saída em 2020, mas conversou com Antonio Conte e tem planos para permanecer na Itália por muitos anos. Argentino tem 13 gols no Calcio...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 09:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:14

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
O atacante Lautaro Martínez admitiu que esteve em negociações com o Barcelona, mas que agora está perto de renovar seu contrato com a Inter de Milão. Em entrevista ao “La Gazzetta dello Sport”, o argentino garantiu que não há nenhuma possibilidade de ser transferido na próxima janela e que se vê na Itália por muitos anos.- Trabalhávamos com o Barcelona, mas não sei dizer o quão próximo chegamos do clube. Fui muito claro com Conte e disse: “Minha cabeça está aqui, é uma promessa”. Mas isso é passado e estou renovando com a Inter. Não saio neste verão, vou prorrogar meu vínculo e o plano é permanecer muito tempo aqui.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O camisa 10 é o principal nome do ataque da Inter de Milão ao lado de Lukaku e peça importante na briga pelo título do Campeonato Italiano. Em 23 partidas na competição, Lautaro já marcou 13 gols e contribuiu com seis assistências, vivendo sua fase mais artilheira desde que chegou ao futebol europeu.

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