Lateral Rafinha diz que 'alguns VPs' do Flamengo ainda estão 'zangados' pela forma como ele saiu em 2020

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em participação no programa "Show do Esporte", da Band, o lateral-direito Rafinha voltou a reforçar que a parte financeira não foi o motivo pelo qual a negociação com o Flamengo não teve um desfecho positivo, conforme a diretoria do clube informou em comunicado na manhã deste sábado. Segundo o jogador, "alguns vice-presidentes estão zangados" pelo modo como o atleta deixou o clube em agosto de 2020, acertando sua ida para o Olympiacos (GRE).

- Quando as pessoas gostam muito, fazem por marra, birra, sentimento porque estão tristes porque saí ano passado. Coisa que todo mundo está falando de financeira, não tem nada a ver. Algumas pessoas da Gávea, do financeiro, alguns vice-presidentes estão zangados por que saí. Saí porque quis, não estou chorando por nada - afirmou o camisa 13, completando: