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Lateral Rafinha diz que 'alguns VPs' do Flamengo ainda estão 'zangados' pela forma como ele saiu em 2020

Camisa 13 voltou a reforçar que não foi o lado financeiro que impediu seu retorno ao clube...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 18:34
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em participação no programa "Show do Esporte", da Band, o lateral-direito Rafinha voltou a reforçar que a parte financeira não foi o motivo pelo qual a negociação com o Flamengo não teve um desfecho positivo, conforme a diretoria do clube informou em comunicado na manhã deste sábado. Segundo o jogador, "alguns vice-presidentes estão zangados" pelo modo como o atleta deixou o clube em agosto de 2020, acertando sua ida para o Olympiacos (GRE).
- Quando as pessoas gostam muito, fazem por marra, birra, sentimento porque estão tristes porque saí ano passado. Coisa que todo mundo está falando de financeira, não tem nada a ver. Algumas pessoas da Gávea, do financeiro, alguns vice-presidentes estão zangados por que saí. Saí porque quis, não estou chorando por nada - afirmou o camisa 13, completando:
- Queria voltar ao Flamengo, mas o Flamengo está no meu coração para o resto da vida. Só quero deixar claro que o financeiro não é verdade. Queria deixar claro isso, gente que está magoada para, não se vingar, não deixar eu voltar por orgulho. Amanhã vou explicar e vocês vão saber melhor - finalizou o lateral.

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