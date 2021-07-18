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futebol

Lateral Léo Santos se destaca em vitória do Corinthians no sub-20

Jovem participou de dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre o América-MG, neste domingo...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 20:19
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Com participação direta em dois gols na vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o lateral-esquerdo Léo Santos foi apontado como um dos principais jogadores em campo na tarde deste domingo, no Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Acionado pelo técnico Gustavo Almeida aos 19 minutos do segundo tempo, Léo entrou em campo quando a partida ainda estava empatada e foi peça fundamental na primeira vitória do Corinthians na competição.
Em seu primeiro ano efetivo no sub-20, Léo, que completa 18 anos neste mês, vem buscando espaço no grupo. Firme no sistema defensivo o jogador aparece como elemento surpresa no ataque, tanto que o gol de Keven, o primeiro do jogo, saiu após rebote do goleiro em chute do lateral-esquerdo, que ainda serviu Guilherme Biro no terceiro gol do Timãozinho.
- Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade, trabalhei muito por esse momento e pude aproveitar ajudando a equipe. Fui feliz na finalização, do primeiro gol, e no segundo lance bati bem na bola, achando o Biro no segundo poste. Agora é seguir trabalhando - disse Léo Santos.Contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, vindo do Flamengo, Léo Santos fez 13 jogos e marcou um gol pelo sub-17. O jogador que chegou a disputar uma partida pelo sub-20, no Campeonato Paulista da categoria, em 2020, agora projeta a evolução no grupo.
- Esse é o meu primeiro ano no sub-20 e graças a Deus estou tendo uma boa adaptação. Venho fazendo bons treinos, trabalhando firme ao longo da semana, para sempre que precisar poder corresponder dentro de campo - encerrou o lateral-esquerdo.
O Corinthians de Léo Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Brasileiro sub-20.

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