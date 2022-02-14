Lateral Fabián Bustos é oficializado como reforço do Internacional

Enquanto o meio-campista Bruno Gomes chegou a cidade de Porto Alegre para agilizar os trâmites de sua contratação, outro nome colocado como de chegada certa foi oficializado nesta segunda-feira (14): o lateral-direito Fabricio Bustos, vindo do Independiente-ARG.>Nome que é revelado pelas categorias de base do clube argentino, Bustos chegou a defender a seleção da Argentina por conta de suas 172 partidas com a camisa do clube de Avellaneda. Nesse período, ele marcou cinco gols e deu 16 assistências.
Em meio a reta final de contrato com o Independiente, Bustos conseguiu a liberação sem que o Colorado tivesse de arcar com qualquer taxa de transferência.
Desta forma, a equipe de Porto Alegre passa a contar com três nomes para o setor. Porém, Bustos será o primeiro deles sem ligação junto a base do Inter, já que as outras alternativas do técnico Alexander Medina são Heitor (participante de quatro dos seis jogos feitos pelo Colorado em 2022) e Lucas Mazetti.