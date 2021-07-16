Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lateral-esquerdo Dudu faz estreia pelo Bahia no Brasileirão de Aspirantes: 'Extremamente feliz'
futebol

Lateral-esquerdo Dudu faz estreia pelo Bahia no Brasileirão de Aspirantes: 'Extremamente feliz'

Jovem entrou no segundo tempo do triunfo do Tricolor de Aço sobre o Corinthians pelo Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 19:55
Crédito: Marcelo Oliveira
O jovem Dudu, de apenas 20 anos, fez sua estreia pelo Bahia na última quinta-feira (15). O lateral, emprestado pelo Confiança, entrou no segundo tempo do triunfo do Tricolor de Aço sobre Corinthians por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atleta falou sobre esse momento especial pelas redes sociais.
Veja as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada
- Extremamente feliz por fazer minha estreia por esse clube gigante que é o Bahia. Mais contente ainda pelo triunfo da nossa equipe. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Só tenho a agradecer pela chance e vou continuar dando meu máximo nos treinos e nos jogos para ajudar o clube a conquistar resultados positivos!. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BAHIA NA SÉRIE A DO BRASILEIRÃODudu foi destaque do profissional do Confiança em 2020. O atleta realizou 12 partidas pela equipe que conquistou o título do Campeonato Sergipano de 2020. O jovem foi eleito o “Craque Revelação” do torneio. Além disso, o lateral também disputou partidas pela Copa do Nordeste e até da Série B do Campeonato Brasileiro.
Em setembro, o jogador foi emprestado ao Sub-20 do Atlético-MG, onde além de atuar pela Copa do Brasil da categoria, também foi campeão do Brasileiro Sub-20. Dudu chegou ao Bahia no final de junho de 2021, também por empréstimo pelo Confiança. O atleta tem contrato com o Tricolor de Aço até junho de 2022.
A próxima partida do Bahia no Brasileirão de Aspirantes ocorre na próxima quinta-feira (22), quando joga fora de casa contra o Cuiabá. O clube vive uma boa fase na competição. Invicto, o Tricolor de Aço tem 13 pontos em cinco jogos, ocupando a segunda posição do Grupo B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados