Lateral-esquerdo Dudu faz estreia pelo Bahia no Brasileirão de Aspirantes: 'Extremamente feliz'

Crédito: Marcelo Oliveira

O jovem Dudu, de apenas 20 anos, fez sua estreia pelo Bahia na última quinta-feira (15). O lateral, emprestado pelo Confiança, entrou no segundo tempo do triunfo do Tricolor de Aço sobre Corinthians por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atleta falou sobre esse momento especial pelas redes sociais.

Veja as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada

- Extremamente feliz por fazer minha estreia por esse clube gigante que é o Bahia. Mais contente ainda pelo triunfo da nossa equipe. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Só tenho a agradecer pela chance e vou continuar dando meu máximo nos treinos e nos jogos para ajudar o clube a conquistar resultados positivos!. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BAHIA NA SÉRIE A DO BRASILEIRÃODudu foi destaque do profissional do Confiança em 2020. O atleta realizou 12 partidas pela equipe que conquistou o título do Campeonato Sergipano de 2020. O jovem foi eleito o “Craque Revelação” do torneio. Além disso, o lateral também disputou partidas pela Copa do Nordeste e até da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em setembro, o jogador foi emprestado ao Sub-20 do Atlético-MG, onde além de atuar pela Copa do Brasil da categoria, também foi campeão do Brasileiro Sub-20. Dudu chegou ao Bahia no final de junho de 2021, também por empréstimo pelo Confiança. O atleta tem contrato com o Tricolor de Aço até junho de 2022.