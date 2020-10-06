Lateral e artilheiro na base; relembre gols de Lucas Esteves pelo Palmeiras

Esteves iniciou o ano como quarta opção para o setor esquerdo do Verdão, porém com o empréstimo de Victor Luís para o Botafogo e a venda de Diogo Barbosa para o Grêmio, o atleta de 20 anos agora é o substituto de número 1 do uruguaio Matías Viña.

​Esteves treinou por uma hora com o elenco alviverde nesta última segunda, e em fase final de transição física, pode ser relacionado por Luxemburgo para o duelo diante do Botafogo, nesta quarta-feira (7).Desde 2014 no clube, Esteves chegou como ponta, e no Sub-17 foi deslocado para a lateral. No seu primeiro ano como ala, bateu o pênalti que garantiu o título da Copa do Brasil Sub-17 para o Verdão, em cima do maior rival, no Pacaembu.Forte no apoio ofensivo e com um arremate poderoso com a sua perna esquerda, Esteves disputou 38 partidas pelo Sub-20 do Palmeiras em 2019, e marcou 7 gols e deu 4 assistências. Os números só não foram maiores porque Esteves começou a ser relacionado para o profissional e perdeu diversos jogos da base no segundo semestre.Relembre alguns belos gols do camisa 6, que agora vai jogar pelo profissional do Verdão:Ficha Técnica:Nome completo: Lucas Esteves SouzaData de Nascimento: 24/06/2000Chegada ao Palmeiras: 2014Validade Contrato: 31/12/2024Direitos econômicos do Palmeiras: 70%Posição: Lateral-esquerdoAltura: 1.71 mJogos como profissional: 1 (Palmeiras x Ponte Preta - Paulistão 2019)