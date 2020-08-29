Lateral é a única posição do Santos que não conta com jovens da base

Impedido de registrar novos jogadores na Fifa, por conta de uma dívida com o Hamburgo, da Alemanha, o Santos teve que recorrer a muitos jovens da base nesta temporada. Com isso, praticamente todos os setores da equipe tem Meninos da Vila, exceto as duas laterais.
Os titulares do setor, Pará e Felipe Jonatan, além do reserva Madson, não tiveram passagens pelas categorias de base santistas. O camisa quatro foi revelado pelo Santo André, enquanto Felipe e Madson subiram aos profissionais com as camisas de Ceará e Bahia, respectivamente.
A máxima da lateral não é repetida nos outros setores do elenco santista. No gol, o Peixe tem três jogadores da base: Vladimir, João Paulo e John. Na zaga, um trio também compõe os revelados pelo clube: Lucas Veríssimo, Alex e Wagner Leonardo.
No meio e no ataque, a presença das jovens revelações é ainda maior. No meio-campo, são cinco jogadores feitos nas categorias inferiores: Ivonei, Anderson Ceará, Sandry, Alison e Lucas Lourenço. O número já é maior dos que não tiveram passagens pela base santista, que são Pituca, Sánchez, Jobson e Jean Mota.
No ataque, a diferença também pende aos Meninos da Vila. Dos nove atacantes listados no site oficial do Santos, cinco são da base: Marcos Leonardo, Renyer, Tailson, Kaio Jorge e Arthur Gomes.
O Peixe conta com 31 atletas no seu plantel atual, sendo 16 frutos da base – sem contar com Diego Pituca, que passou pelo time sub-23, mas se profissionalizou pelo Guaçuano, passando posteriormente por Matonense e Botafogo-SP.
Em 2020, três jogadores foram integrados ao elenco profissional do Santos pela primeira vez: o zagueiro Alex Nascimento e os atacantes Renyer e Marcos Leonardo. Lucas Lourenço chegou a formar o grupo santista principal no início de 2018.
Onze pratas da casa foram promovidos ao time profissional nos últimos anos, o que significa 83% dos Meninos da Vila que integram a equipe principal atualmente.