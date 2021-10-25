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futebol

Lateral Douglas Borel comenta estreia pelo Bahia no Brasileirão

Douglas fez sua primeira partida pela competição no último domingo (24) contra a Chapecoense
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 15:18

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:18

Crédito: jogador disse que receecbeu conselhos de Guto Ferreira antes da partida (Felipe Oliveira/EC Bahia
A chegada de Guto Ferreira ao comando do Bahia trouxe mudanças à equipe onde uma delas foi a subida de Douglas Borel, que estava atuando na equipe de Aspirantes. E, no último fim de semana, o camisa 43 entrou aos 17 minutos do segundo tempo na partida contra a Chapecoense para ajudar no triunfo por 3 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante de sua primeira partida no Brasileirão desse ano com a camisa do Esquadrão, ele não escondeu a sensação de felicidade e, em paralelo, todo o suporte que vem recebendo do novo treinador:
- Foi uma sensação muito boa. Sou muito grato pela oportunidade. Senti uma energia muito positiva. Consegui entrar, fazer bem meu papel. O Guto vem sempre me dando muitos conselhos. Me colocou numa função diferente. Estava preparado para isso. Ele me dá confiança para seguir fazendo meu papel.
Na próxima quarta-feira (27), o Bahia terá o Ceará como adversário no Campeonato Brasileiro, novamente na Arena Fonte Nova, em um duelo direto na parte baixa da tabela. Pensando nesse contexto, Douglas Borel alimenta a expectativa de ser relacionado para esse importante compromisso na reta final da temporada:
- Vamos ver o que o treinador tem para ajustar. O Ceará é um adversário complicado, precisamos do triunfo. Ainda não sei se serei relacionado, mas espero que sim (risos). O Guto é um cara fantástico e tenho certeza que conseguiremos reverter a situação.

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