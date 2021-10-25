Lateral Douglas Borel comenta estreia pelo Bahia no Brasileirão

Crédito: jogador disse que receecbeu conselhos de Guto Ferreira antes da partida (Felipe Oliveira/EC Bahia

A chegada de Guto Ferreira ao comando do Bahia trouxe mudanças à equipe onde uma delas foi a subida de Douglas Borel, que estava atuando na equipe de Aspirantes. E, no último fim de semana, o camisa 43 entrou aos 17 minutos do segundo tempo na partida contra a Chapecoense para ajudar no triunfo por 3 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante de sua primeira partida no Brasileirão desse ano com a camisa do Esquadrão, ele não escondeu a sensação de felicidade e, em paralelo, todo o suporte que vem recebendo do novo treinador:

- Foi uma sensação muito boa. Sou muito grato pela oportunidade. Senti uma energia muito positiva. Consegui entrar, fazer bem meu papel. O Guto vem sempre me dando muitos conselhos. Me colocou numa função diferente. Estava preparado para isso. Ele me dá confiança para seguir fazendo meu papel.

Na próxima quarta-feira (27), o Bahia terá o Ceará como adversário no Campeonato Brasileiro, novamente na Arena Fonte Nova, em um duelo direto na parte baixa da tabela. Pensando nesse contexto, Douglas Borel alimenta a expectativa de ser relacionado para esse importante compromisso na reta final da temporada: