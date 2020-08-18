Lateral do Sport comemora estreia no Brasileirão: 'Sonho realizado'

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O Sport empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 com gol nos acréscimos do segundo tempo após bela jogada de Luciano Juba. O jovem jogador, que subiu ao profissional no início de 2020, vem sendo elogiado pela torcida e comissão técnica e fez sua primeira partida pelo Brasileirão.O lateral-esquerdo, que entrou na etapa final do jogo, revelou que realizou um sonho de criança e afirmou que seguirá se dedicando para continuar aproveitando as oportunidades que aparecerem.

'Sensação muito boa de poder estrear em um campeonato de alto nível que é o Brasileirão, mais um sonho realizado, ainda mais defendendo o time do meu coração. Seguirei treinando firme para aproveitar bem as oportunidades que aparecerem. Vou continuar me dedicando, como venho fazendo, e sempre dando meu máximo para ajudar meus companheiros dentro de campo', destacou.

Nas próximas rodadas, o Leão enfrenta duas equipes paulistas. Recebe o Santos na quinta-feira o o São Paulo no domingo. Luciano ressalta a importância de aproveitar o mando de campo e conquistar duas vitórias para reagir na competição.