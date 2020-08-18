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Lateral do Sport comemora estreia no Brasileirão: 'Sonho realizado'

Luciano Juba foi promovido ao profissional em 2020 e vem ganhando espaço com Daniel Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 16:18

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:18

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O Sport empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 com gol nos acréscimos do segundo tempo após bela jogada de Luciano Juba. O jovem jogador, que subiu ao profissional no início de 2020, vem sendo elogiado pela torcida e comissão técnica e fez sua primeira partida pelo Brasileirão.O lateral-esquerdo, que entrou na etapa final do jogo, revelou que realizou um sonho de criança e afirmou que seguirá se dedicando para continuar aproveitando as oportunidades que aparecerem.
'Sensação muito boa de poder estrear em um campeonato de alto nível que é o Brasileirão, mais um sonho realizado, ainda mais defendendo o time do meu coração. Seguirei treinando firme para aproveitar bem as oportunidades que aparecerem. Vou continuar me dedicando, como venho fazendo, e sempre dando meu máximo para ajudar meus companheiros dentro de campo', destacou.
Nas próximas rodadas, o Leão enfrenta duas equipes paulistas. Recebe o Santos na quinta-feira o o São Paulo no domingo. Luciano ressalta a importância de aproveitar o mando de campo e conquistar duas vitórias para reagir na competição.
'Agora temos duas partidas dentro de casa, então temos que trabalhar forte para que a gente possa fazer valer o mando de campo e sair com bons resultados. Ainda estamos no começo do campeonato, mas são partidas importantes e pontos que podem mudar nosso rumo lá na frente. Sabemos que serão jogos difíceis, mas temos um elenco qualificado e buscaremos os seis pontos', concluiu.

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