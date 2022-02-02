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futebol

Lateral do Flamengo terá novo número para a temporada 2022

Rodinei usará a 22 neste ano; o lateral-direito herda o número do goleiro Gabriel Batista, que foi emprestado ao Sampaio Corrêa...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 11:49
Dois dias depois de informar a numeração para a temporada 2022, o Flamengo anunciou uma alteração. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro revelou que Rodinei - antes com a 20 - pediu para trocar e, agora, passará a usar a 22.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO número, vale lembrar, pertencia a Gabriel Batista, que foi emprestado ao Sampaio Corrêa até o fim desta temporada. No entanto, como o contrato do goleiro é válido até dezembro de 2022, ele não deve voltar a defender o Fla.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Com Rodinei à disposição, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Boavista, às 19h15, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que marca a estreia de Paulo Sousa à frente do Rubro-Negro, terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.
Crédito: Rodineieraonúmero20doFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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