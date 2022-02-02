Lateral do Flamengo terá novo número para a temporada 2022

Dois dias depois de informar a numeração para a temporada 2022, o Flamengo anunciou uma alteração. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro revelou que Rodinei - antes com a 20 - pediu para trocar e, agora, passará a usar a 22.> Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO número, vale lembrar, pertencia a Gabriel Batista, que foi emprestado ao Sampaio Corrêa até o fim desta temporada. No entanto, como o contrato do goleiro é válido até dezembro de 2022, ele não deve voltar a defender o Fla.