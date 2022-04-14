Lateral do Flamengo sofre lesão, atacante, com trauma, vira dúvida para partida contra o São Paulo

A quinta-feira não começou com boas notícias para o Flamengo. Após deixar o jogo contra o Talleres, na terça pela Libertadores, com dores, Matheuzinho teve lesão na coxa direita constatada após realizar exame no Ninho do Urubu. Além dele, Bruno Henrique, que sofreu um trauma no joelho direito no mesmo jogo, foi reavaliado e realizará um novo exame na sexta-feira. Assim, o atacante vira dúvida para o jogo de domingo, contra o São Paulo no Maraca, pelo Brasileiro. E MAIS: Flamengo chega a 17 saídas de jogadores em 2022; confira a a lista!Os problemas físicos e clínicos têm se acumulado no Flamengo. Paulo Sousa chegou a ter oito desfalques recentemente. Na terça-feira, na vitória por 2 a 1 na segunda rodada do Grupo H da Libertadores, foram seis baixas, as quais devem seguir assim no próximo compromisso rubro-negro. Veja mais aqui!Atrás de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro - o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO na primeira rodada -, o Flamengo enfrenta o São Paulo domingo, às 16h, no Maracanã. Paulo Sousa comanda atividades no Ninho do Urubu na sexta e no sábado para finalizar a preparação.