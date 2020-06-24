Lateral do Corinthians está na mira de clube de Berlusconi, diz agente

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O Corinthians pode estar próximo de negociar mais uma promessa de sua base com o futebol europeu. Isso porque Carlos Augusto estaria na mira do Monza, clube recém-comprado pelo bilionário italiano Silvio Berloscuni, e que conta com o dirigente Antonio Galliani, seu braço direito desde os tempos de Milan.

Aos 21 anos, o lateral-esquerdo do Timão desperta o interesse do clube italiano que disputará a Série B do campeonato local na próxima temporada. O empresário do jogador, Rafael Brandino, esteve com Galliani recentemente e revelou, em entrevista ao GloboEsporte.com, que o Monza monitora a situação do jovem, que se encaixaria perfeitamente nos planos do time.

- Berlusconi comprou o Monza para colocá-lo na elite do futebol italiano e europeu. Eles jogaram a Série C com um time de Série B. Agora irão jogar a série B com um time de Série A. Adriano Galiani é uma lenda na Itália, ele sabe montar uma equipe de sucesso e sabe que o Carlos é o perfil perfeito para o futebol europeu. Carlos trará retorno técnico e financeiro - afirmou Brandino.

No início deste ano, o Genoa, também da Itália, fez duas proposta para contratar Carlos, no entanto ambas foram recusadas pelo Corinthians. De acordo com o GloboEsporte.com, as negociações com o Monza estão em andamento, mas não há pressa por conta de a janela de transferências abrir apenas no mês de setembro para os clubes italianos.