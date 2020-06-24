Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral do Corinthians está na mira de clube de Berlusconi, diz agente

Em entrevista ao GloboEsporte.com, empresário de Carlos Augusto disse que o Monza, novo clube do bilionário italiano Silvio Berlusconi, está interessado em contratar o atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 19:45

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 19:45

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians pode estar próximo de negociar mais uma promessa de sua base com o futebol europeu. Isso porque Carlos Augusto estaria na mira do Monza, clube recém-comprado pelo bilionário italiano Silvio Berloscuni, e que conta com o dirigente Antonio Galliani, seu braço direito desde os tempos de Milan.
Aos 21 anos, o lateral-esquerdo do Timão desperta o interesse do clube italiano que disputará a Série B do campeonato local na próxima temporada. O empresário do jogador, Rafael Brandino, esteve com Galliani recentemente e revelou, em entrevista ao GloboEsporte.com, que o Monza monitora a situação do jovem, que se encaixaria perfeitamente nos planos do time.
- Berlusconi comprou o Monza para colocá-lo na elite do futebol italiano e europeu. Eles jogaram a Série C com um time de Série B. Agora irão jogar a série B com um time de Série A. Adriano Galiani é uma lenda na Itália, ele sabe montar uma equipe de sucesso e sabe que o Carlos é o perfil perfeito para o futebol europeu. Carlos trará retorno técnico e financeiro - afirmou Brandino.
No início deste ano, o Genoa, também da Itália, fez duas proposta para contratar Carlos, no entanto ambas foram recusadas pelo Corinthians. De acordo com o GloboEsporte.com, as negociações com o Monza estão em andamento, mas não há pressa por conta de a janela de transferências abrir apenas no mês de setembro para os clubes italianos.
O Timão tem 100% dos direitos econômicos do lateral, que tem contrato com até dezembro de 2021. Recentemente, o diretor de futebol corintiano, Duílio Monteiro Alves, admitiu consultas por alguns jovens do Alvinegro e incluiu Carlos Augusto como um dos potenciais alvos do futebol europeu.E MAIS:Elenco do Corinthians calça chuteiras e faz circuito físico no gramadoCorinthians comemora os primeiros gols de Romarinho contra o rivalMédico do Timão diz não se assustar com muitos infectados no clubeCorinthians quita dívida com clube uruguaio e evita sanções na FifaSaiba como o Corinthians pode ser afetado na briga de Jô com ex-clubeApós primeiros testes, Jô relata sua emoção na volta ao Corinthians E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados