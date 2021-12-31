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Lateral do Corinthians é eleita a primeira Rainha da América

Tradicional eleição que elege o melhor jogador sul-americano, escolheu a craque feminina de forma inédita, e a capitã corintiana Tamires foi a escolhida...

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 16:40
Tradicional premiação desenvolvida pelo jornal El País, o 'Rei da América'' abriu espaço pela primeira vez para o futebol feminino, com troféu 'Rainha da América', que foi vencido pela lateral do Corinthians, Tamires. Em votação feita por jornalistas, a corintiana desbancou a meia-atacante colombiana Catalina Usme, do América de Cali. A votação foi apertada, com 30 votos de Tamires contra 29 da concorrente. O pódio foi completado por outra jogadora do Timão, a atacante Gabi Zanotti.
Tamires foi capitã do Corinthians nas três conquistas da temporada, os campeonatos Paulista, Brasileiro e a Copa Libertadores. Além disso, a atleta esteve presente na delegação que representou o Brasil no torneio de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Além de destaque no Timão, a lateral tem mais de 100 jogos com a camisa da Seleção Brasileira.
Defendendo o Time do Povo desde 2019, a lateral tem 89 partidas com a camisa corintiana, 18 gols marcados e 15 assistências. A jogadora já passou pelo futebol da Dinamarca e Estados Unidos. No Brasil, além das Brabas, jogou pelo Juventus, Santos, Ferroviária, Atlético-MG e Centro Olímpico.
Há uma semana, Tamires renovou o seu contrato com o Corinthians para mais uma temporada.
Crédito: TamiresjáestánoCorinthianshátrêstemporadas(Foto:StaffImages/Conmebol

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