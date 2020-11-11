Lateral do Corinthians comemora vaga nas quartas do Brasileiro sub-17

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians goleou a Chapecoense por 6 a 0 na última terça-feira e encerrou sua participação na primeira fase do Brasileirão sub-17. Com a vaga garantida nas quartas de final da competição, agora é hora de pensar no próximo adversário, que será o rival São Paulo, em confronto de ida e volta.

Feliz pela classificação e pelo desempenho na fase de grupos do campeonato, o jovem Léo Santos comemorou o feito do Timão e destacou o quanto a equipe tem evoluído ao longo do torneio. Objetivo é manter essa pegada.

- Nossa equipe conseguiu fazer uma boa primeira fase. O time vem crescendo a cada jogo, o grupo é muito forte e focado no trabalho. Graças a Deus conseguimos obter bons resultados e classificação para a próxima fase. Agora precisamos manter a pegada e atenção no mata-mata - disse o lateral.

Léo Santos sabe que a comemoração é por pouco tempo, porque logo mais o Corinthians terá um grande desafio no Brasileirão sub-17, já que o adversário das quartas de final é o rival São Paulo, em data ainda a ser definida pela CBF