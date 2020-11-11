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futebol

Lateral do Corinthians comemora vaga nas quartas do Brasileiro sub-17

Léo Santos, lateral-esquerdo da equipe sub-17 do Timão, destacou a boa campanha na primeira fase, mas já projetou o duelo com o rival São Paulo nas quartas de final...
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Publicado em 

11 nov 2020 às 17:40

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:40

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O Corinthians goleou a Chapecoense por 6 a 0 na última terça-feira e encerrou sua participação na primeira fase do Brasileirão sub-17. Com a vaga garantida nas quartas de final da competição, agora é hora de pensar no próximo adversário, que será o rival São Paulo, em confronto de ida e volta.
Feliz pela classificação e pelo desempenho na fase de grupos do campeonato, o jovem Léo Santos comemorou o feito do Timão e destacou o quanto a equipe tem evoluído ao longo do torneio. Objetivo é manter essa pegada.
- Nossa equipe conseguiu fazer uma boa primeira fase. O time vem crescendo a cada jogo, o grupo é muito forte e focado no trabalho. Graças a Deus conseguimos obter bons resultados e classificação para a próxima fase. Agora precisamos manter a pegada e atenção no mata-mata - disse o lateral.
Léo Santos sabe que a comemoração é por pouco tempo, porque logo mais o Corinthians terá um grande desafio no Brasileirão sub-17, já que o adversário das quartas de final é o rival São Paulo, em data ainda a ser definida pela CBF
- Espero que possamos fazer duas boas partidas diante do São Paulo, e sair com a classificação. Nosso trabalho está sendo muito bem feito, com seriedade e foco. Vamos trabalhar duro para dar alegria ao nosso torcedor - concluiu.

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