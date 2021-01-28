Lateral do Bragantino já projeta equipe brigando por vaga na Libertadores

Crédito: Lateral-esquerdo acumula 64 partidas e três gols pelo clube paulista (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Na última segunda-feira (25), o Bragantino confirmou a ótima fase que vive nas (quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos do Campeonato Brasileiro) e derrotou com autoridade o Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena.>Veja como será a tabela do Massa Bruta até o fim do BrasileirãoA melhora substancial nos resultados transformou a mesma equipe que figurou na zona de rebaixamento na metade da competição em um dos postulantes para brigar por uma das vagas na fase anterior aos grupos da Libertadores 2021.

Diante desse cenário, o experiente lateral-esquerdo Edimar falou sobre a sequência positiva da equipe e o sonho de lutar pela vaga no torneio continental. Análise essa onde, apesar do otimismo, ele tampouco deixou de considerar que o pensamento da equipe de priorizar uma partida por vez precisa seguir em curso:

- Estamos numa sequência muito boa de resultados, são três vitórias seguidas, resultados que nos dão confiança e não somente pelas vitórias, mas também pelas atuações. Estamos vencendo e fazendo bons jogos. Acredito que crescemos num momento certo.

- Sabíamos que quando estávamos na zona de rebaixamento, o grupo tinha consciência que não era onde deveríamos estar, mas como futebol não existe merecimento, trabalhamos e fomos em busca dessa sequência de vitórias, que nos dá a possibilidade de sonhar com coisas grandes dentro do campeonato. Deixaram nosso time sonhar com uma vaga na Libertadores, mas vamos pensar no jogo a jogo para manter essa boa sequência de resultados - avaliou.