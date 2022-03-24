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Lateral do Barcelona ironiza sobre incidente entre Vinícius Júnior e Eric García

Jordi Alba também comentou sobre saída de Neymar para o Paris Saint-Germain...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 09:00

Publicado em 24 de Março de 2022 às 09:00

Jordi Alba, lateral do Barcelona e da Espanha, comentou sobre o incidente entre Vinícius Júnior e Eric García no El Clásico, em entrevista ao programa "El Larguero". Na ocasião, o defensor culé provocou e ironizou o atacante do Real Madrid dizendo que ele ganharia a Bola de Ouro.- Apenas saiu o que Eric disse, mas não o que Vinícius falou antes. Eric que conte para vocês, que ele (Vinícius) é um pedaço de pão - ironizou o lateral-esquerdo. Na Espanha, a expressão "pedaço de pão" se refere a uma pessoa amável.
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O camisa 18 também falou sobre a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, mas não especulou sobre um possível retorno do craque da Seleção Brasileira para a Catalunha.
- Foi fundamental para o Barcelona. O tridente que fazia com Suárez e Messi não será mais visto. Gostaria que tivesse continuado no Barcelona, estávamos ganhando todos os títulos, mas foi decisão dele. O clube e a equipe foram feitos para ele. A estrela era Messi, mas ele estava em um nível muito alto.
Nos próximos dias, Jordi Alba será o capitão da Fúria nos amistosos diante da Albânia e Islândia. Após o período da data Fifa, o lateral voltará a vestir a camisa blaugrana no próximo dia três de abril, diante do Sevilla, em busca da vice-liderança do Campeonato Espanhol.
Crédito: AlbaironizouViníciusJúnior,atacantedoRealMadrid(FOTO:SergeiSUPINSKY/AFP

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