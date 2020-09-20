Lateral do Ajax pode ser o substituto de Nelson Semedo no Barcelona

Com a venda do lateral-direito Nelson Semedo bem encaminhada, o Barcelona já está em busca de um novo nome no mercado de transferências para o setor. E segundo a imprensa europeia, o nome que mais agrada aos catalães é o de Sergiño Dest, do Ajax.O Barça, no entanto, não terá vida fácil, já que o Bayern de Munique também tem interesse no jovem de 19 anos. O atleta, inclusive, chegou a pedir à comissão técnica do clube holandês para não entrar em campo mais pela equipe enquanto não define seu futuro para não correr o risco de se lesionar, segundo o jornal "De Telegraaf".