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futebol

Lateral do Ajax pode ser o substituto de Nelson Semedo no Barcelona

Sergiño Dest, de 19 anos, atrai o interesse do clube catalão e pode se mudar para o Camp Nou. Barcelona fez proposta por jovem do Norwich, mas viu recusa dos britânicos...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:40

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 16:40
Crédito: Kenzo Tribouillard / AFP
Com a venda do lateral-direito Nelson Semedo bem encaminhada, o Barcelona já está em busca de um novo nome no mercado de transferências para o setor. E segundo a imprensa europeia, o nome que mais agrada aos catalães é o de Sergiño Dest, do Ajax.O Barça, no entanto, não terá vida fácil, já que o Bayern de Munique também tem interesse no jovem de 19 anos. O atleta, inclusive, chegou a pedir à comissão técnica do clube holandês para não entrar em campo mais pela equipe enquanto não define seu futuro para não correr o risco de se lesionar, segundo o jornal "De Telegraaf".
O Barcelona usará justamente o dinheiro da venda de Semedo, que deverá sair por 29 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões), para tentar contratar o estadunidense.
BARÇA SE INTERESSA POR JOVEM DO NORWICH, MAS VÊ RECUSA​Outro nome que interessa, ou ao menos interessou à direção blaugrana, é o do inglês Max Aarons, do Norwich, da Inglaterra. O jogador de 20 anos recebeu uma proposta de 22 milhões de euros (R$ 137 milhões), de acordo com o "The Atletic", mas os Canários prontamente recusaram.

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