Lateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no Cruzeiro

Crédito: Raul Cáceres é o segundo reforço da Raposa na gestão Enderson Moreira-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Em entrevista concedida à TV Cruzeiro, nesta quinta-feira, 25 de junho,na Toca da Raposa 2, o lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres foi apresentado oficialmente pelo diretor de futebol Ricardo Drubscky como jogador do Cruzeiro.

O atleta paraguaio, visto recentemente nas redes sociais com camisas cinco estrelas quando era criança, disse estar realizando um sonho em poder vestir a camisa do Cruzeiro.

-Meu pai (Virginio Cáceres) jogava pelo Olimpia e sempre disputava a Copa Libertadores. Quando ele vinha jogar aqui no Brasil, sempre levava para mim e para meu irmão menor as camisas dos times que ele enfrentava. E eu sempre gostava mais do Cruzeiro, um time maior que os outros. Na época que ele jogava, o Cruzeiro tinha sido campeão da Libertadores em 97 e fiquei com o Cruzeiro na minha cabeça. Sempre gostei do Cruzeiro- disse o jogador, que revelou que era um sonho jogar pela Raposa.

-É a realização de um sonho de criança, porque o Cruzeiro é um dos maiores times da América do Sul e estou cumprindo esse sonho. Tem uma torcida que sempre quer ganhar, a exigência vai ser grande e quando tiver a oportunidade de jogar, vou fazer de tudo para ajudar o Cruzeiro a conquistar as vitórias”, completou.

E MAIS:Cruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroCáceres é o 59º jogador estrangeiro no time profissional da Raposa e o 6º paraguaio, Raúl Cáceres ressaltou mais uma vez a grandiosidade do Cruzeiro e a responsabilidade de vestir a camisa do clube de futebol mais popular e vitorioso de Minas Gerais. -O Cruzeiro é um time muito grande, muito conhecido e respeitado no Paraguai e tem uma torcida muito grande, que sempre apoia. É uma responsabilidade muito grande estar aqui e espero fazer as coisas muito bem para ajudar o time e ter muito sucesso- afirmou ele, que mandou um recado para o torcedor cruzeirense. -Podem esperar de mim compromisso, responsabilidade. Sou muito profissional e vou fazer de tudo para ajudar o time e os companheiros. Sempre vou correr atrás da bola. Às vezes posso não jogar bem, mas a vontade e a raça não vão faltar nunca.

O diretor de futebol do Cruzeiro Ricardo Drubscky elogiou o novo reforço da Raposa e deu boas-vindas ao atleta, que assinou contrato com o Cruzeiro até o final 2022.