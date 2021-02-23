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futebol

Lateral desde o Sub-13 na Chapecoense assina contrato profissional

Aos 20 anos de idade, Mancha estendeu seu vínculo com a equipe do interior catarinense até o fim de 2023
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Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 17:04
Crédito: Lateral-esquerdo está no Verdão do Oeste desde os 13 anos (Divulgação/Chapecoense
Na última semana, Gianluca Minozzo, mais conhecido como Mancha, assinou seu primeiro contrato com o time profissional da Chapecoense. O atleta que é formado nas categorias de base da equipe, estando nele desde o Sub-13, foi recentemente integrado ao plantel de Umberto Louzer e deve ganhar minutos no Campeonato Catarinense.>Como está a tabela do Campeonato Catarinense 2021O lateral-esquerdo é peça importante da equipe Sub-20 da Chapecoense e chega para ser opção no setor onde o titular da posição, Alan Ruschel, se transferiu para o Cruzeiro.
Gian contou o que significa essa renovação na sua carreira e declarou seu amor ao Verdão do Oeste.
- Para mim, essa renovação significa que meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado pelo clube que eu amo, o que é o mais importante. Eu jogo aqui desde o sub-13 e agora conseguir chegar no profissional representa muito para mim. É realmente um sonho vestir essa camisa - contou o atleta de 20 anos.
A Chapecoense estreia na próxima quinta-feira (25) no Campeonato Catarinense, diante do Concórdia, para defender o título de campeão estadual. O jogador destacou a força do time da Arena Condá e acredita que o estadual seja um bom momento para que ele ganhe experiência:
- Esse estadual vai ser muito importante! Conseguimos a conquista no ano passado, vamos em busca neste ano também. Também é bom para entrosar ainda mais o time com as peças novas e nós que subimos da base. Espero fazer um grande ano e adquirir muita experiência com o grupo profissional. Eu sou novo e tenho paciência para esperar pela minha vez, mas também tenho a ambição de vestir a camisa desse time gigante que é a Chapecoense.

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