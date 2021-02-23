Lateral desde o Sub-13 na Chapecoense assina contrato profissional

Crédito: Lateral-esquerdo está no Verdão do Oeste desde os 13 anos (Divulgação/Chapecoense

Na última semana, Gianluca Minozzo, mais conhecido como Mancha, assinou seu primeiro contrato com o time profissional da Chapecoense. O atleta que é formado nas categorias de base da equipe, estando nele desde o Sub-13, foi recentemente integrado ao plantel de Umberto Louzer e deve ganhar minutos no Campeonato Catarinense.>Como está a tabela do Campeonato Catarinense 2021O lateral-esquerdo é peça importante da equipe Sub-20 da Chapecoense e chega para ser opção no setor onde o titular da posição, Alan Ruschel, se transferiu para o Cruzeiro.

Gian contou o que significa essa renovação na sua carreira e declarou seu amor ao Verdão do Oeste.

- Para mim, essa renovação significa que meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado pelo clube que eu amo, o que é o mais importante. Eu jogo aqui desde o sub-13 e agora conseguir chegar no profissional representa muito para mim. É realmente um sonho vestir essa camisa - contou o atleta de 20 anos.

A Chapecoense estreia na próxima quinta-feira (25) no Campeonato Catarinense, diante do Concórdia, para defender o título de campeão estadual. O jogador destacou a força do time da Arena Condá e acredita que o estadual seja um bom momento para que ele ganhe experiência: