Lateral Daniel Guedes deixa o Cruzeiro para acertar com o Goiás

Crédito: DAniel fez apenas sete jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo pouco aproveitado por Felipão- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O lateral-direito Daniel Guedes não continuará jogando pelo Cruzeiro. O jogador, de 26 anos a caminho do Goiás, comandado por Enderson Moreira, que havia pedido a contratação do atleta quando ainda comandava o time mineiro. Daniel já é esperado no Esmeraldino para acertar contrato e retornar ao clube goiano, onde jogou em 2019. O acerto será por empréstimo até o fim da Série A, pois pertence ao Santos.

O lateral ficou apenas dois meses na Toca da Raposa, com apenas sete jogos, Daniel não vinha sendo utilizado por Felipão, que optou por Raul Cáceres e Rafael Luiz para a posição. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo portal Deus me Dibre, e confirmada pelo L!.