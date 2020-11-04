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Lateral Daniel Guedes deixa o Cruzeiro para acertar com o Goiás

O jogador foi liberado pela Raposa e está sendo esperado no Esmeraldino, comandado por Enderson Moreira, para assinar contrato...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 14:27

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 14:27

Crédito: DAniel fez apenas sete jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo pouco aproveitado por Felipão- (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O lateral-direito Daniel Guedes não continuará jogando pelo Cruzeiro. O jogador, de 26 anos a caminho do Goiás, comandado por Enderson Moreira, que havia pedido a contratação do atleta quando ainda comandava o time mineiro. Daniel já é esperado no Esmeraldino para acertar contrato e retornar ao clube goiano, onde jogou em 2019. O acerto será por empréstimo até o fim da Série A, pois pertence ao Santos.
O lateral ficou apenas dois meses na Toca da Raposa, com apenas sete jogos, Daniel não vinha sendo utilizado por Felipão, que optou por Raul Cáceres e Rafael Luiz para a posição. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo portal Deus me Dibre, e confirmada pelo L!.
O Goiás busca um substituto para Edilson, ex-Cruzeiro, e que estava emprestado ao time esmeraldino. Porém, Edílson pediu para sair e jogar pelo Avaí, abrindo espaço para a chegada de Daniel Guedes. Será a segunda passagem de Daniel Guedes pelo Goiás. Eles esteve na equipe em 2019, quando foi suspenso preventivamente por doping, ficando um ano sem jogar. Todavia, ele conseguiu sua absolvição e voltou aos gramados pelo Cruzeiro e agora, vai defender novamente o Esmeraldino.

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