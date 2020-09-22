Lateral da base acredita que Santos poder brigar por 'algo grande' no Brasileiro Sub-20

Crédito: Ivan Storti/Santos

Lateral-esquerdo titular do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, Lucas Sena é um dos principais destaques do time sub-20 do Peixe, que estreia no Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira (23), às 15h, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador.

– Será um adversário difícil, ainda mais fora de casa, mas temos que nos concentrar em fazer nosso jogo, passar pra partida tudo que a gente vem treinando pra buscar um grande resultado – disse o jogador via assessoria. Inscrito na Copa Libertadores da América, o jogador vive a expectativa de chamar a atenção da equipe profissional santista, que hoje só tem Felipe Jonatan como atleta do setor. A lateral-esquerda, inclusive, é a única posição do elenco principal que não conta com jogadores oriundos da base.

Para despertar o olhar da comissão técnica de Cuca, Lucas Sena sabe que um bom desempenho no Brasileiro Sub-20 é importante, acreditando que conseguirá cumprir essa missão.

– Creio que podemos chegar longe no Brasileiro e tenho certeza que cada um de nós vai dar máximo pra brigar por algo grande – destacou o lateral.