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Lateral da base acredita que Santos poder brigar por 'algo grande' no Brasileiro Sub-20

Lucas Sena foi titular do Peixe na última edição da Copa São Paulo e está entre os inscritos da nova lista da Libertadores...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 13:05
Crédito: Ivan Storti/Santos
Lateral-esquerdo titular do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, Lucas Sena é um dos principais destaques do time sub-20 do Peixe, que estreia no Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira (23), às 15h, contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador.
– Será um adversário difícil, ainda mais fora de casa, mas temos que nos concentrar em fazer nosso jogo, passar pra partida tudo que a gente vem treinando pra buscar um grande resultado – disse o jogador via assessoria. Inscrito na Copa Libertadores da América, o jogador vive a expectativa de chamar a atenção da equipe profissional santista, que hoje só tem Felipe Jonatan como atleta do setor. A lateral-esquerda, inclusive, é a única posição do elenco principal que não conta com jogadores oriundos da base.
Para despertar o olhar da comissão técnica de Cuca, Lucas Sena sabe que um bom desempenho no Brasileiro Sub-20 é importante, acreditando que conseguirá cumprir essa missão.
– Creio que podemos chegar longe no Brasileiro e tenho certeza que cada um de nós vai dar máximo pra brigar por algo grande – destacou o lateral.
Pela Copinha, o Peixe foi eliminado na segunda fase, após empatar em 1 a 1 com a Ponte Preta no tempo normal e ser derrotado na disputa por pênaltis. Após atuar pela competição, Sena foi integrado ao Santos B, equipe sub-23 do Peixe, mas voltou ao sub-20 para a disputa do Brasileirão da categoria.

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