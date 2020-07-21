Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral comemora promoção ao profissional do Bahia: 'Realização de um sonho'

Aos 20 anos, Matheus Bahia foi promovido pelo técnico Roger Machado ao elenco principal e pode ser usado em meio a necessidade de peças para calendário 'apertado'
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 17:19

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 17:19

Crédito: Divulgação/Bahia
Uma das promessas das categorias de base do Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia foi promovido ao elenco profissional na última semana. No início deste ano, o jogador integrou o elenco do Time de Transição que disputava o Baianão e que, em meio a paralisação, acabou desfeito mediante a redução de receita.
Diante da promoção, o defensor de 20 anos falou da sua identificação com o Tricolor.
- É a realização de um sonho, ainda mais por se tratar de um clube que eu torço e desde que me entendo por gente passei a amar o clube. Desde pequeno meu avô me levava para o estádio, e sempre que ia conseguia me enxergar representando esse clube dentro de campo. Também se trata da realização de um sonho da família por todos serem Bahia doente - disse.
- Me sinto realizado e quando Deus permitir entrar em campo, não tenho dúvidas que darei tudo de mim e esse amor pelo clube com certeza me dá um combustível a mais - acrescentou.
Matheus Bahia também possui passagens pela base de Athletico-PR e Palmeiras. No Bahia, foi campeão baiano sub-20 em 2019.
O caminho mais provável a médio prazo é que o jovem lateral vai disputar a posição com Juninho Capixaba e Zeca. Todavia, inicialmente, Matheus deve ganhar as primeiras oportunidades no estadual mediante a necessidade do elenco ser bastante "rodado" diante dos jogos com menor intervalo de tempo.
- A vontade de estrear é imensa, de estar dentro de campo, de poder ajudar e somar com o grupo. Temos muitas batalhas pela frente que eu tenho certeza que teremos um caminho muito longo e positivo pela frente. Todo o grupo é extraordinário, são exemplos, principalmente de humildade. Fui recebido muito bem, me sinto bem à vontade, treino super tranquilo e sempre focado pra ajudar o Bahia a conquistar títulos - projetou.
O Bahia volta a campo pela primeira vez desde a paralisação por conta da pandemia de COVID-19 na próxima quarta-feira (22) contra o Náutico, às 20h (horário de Brasília), pela Copa do Nordeste. No dia seguinte, o Esquadrão enfrenta o Atlético-BA, às 16h, pelo Campeonato Baiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados