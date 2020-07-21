Lateral comemora promoção ao profissional do Bahia: 'Realização de um sonho'

Crédito: Divulgação/Bahia

Uma das promessas das categorias de base do Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia foi promovido ao elenco profissional na última semana. No início deste ano, o jogador integrou o elenco do Time de Transição que disputava o Baianão e que, em meio a paralisação, acabou desfeito mediante a redução de receita.

Diante da promoção, o defensor de 20 anos falou da sua identificação com o Tricolor.

- É a realização de um sonho, ainda mais por se tratar de um clube que eu torço e desde que me entendo por gente passei a amar o clube. Desde pequeno meu avô me levava para o estádio, e sempre que ia conseguia me enxergar representando esse clube dentro de campo. Também se trata da realização de um sonho da família por todos serem Bahia doente - disse.

- Me sinto realizado e quando Deus permitir entrar em campo, não tenho dúvidas que darei tudo de mim e esse amor pelo clube com certeza me dá um combustível a mais - acrescentou.

Matheus Bahia também possui passagens pela base de Athletico-PR e Palmeiras. No Bahia, foi campeão baiano sub-20 em 2019.

O caminho mais provável a médio prazo é que o jovem lateral vai disputar a posição com Juninho Capixaba e Zeca. Todavia, inicialmente, Matheus deve ganhar as primeiras oportunidades no estadual mediante a necessidade do elenco ser bastante "rodado" diante dos jogos com menor intervalo de tempo.

- A vontade de estrear é imensa, de estar dentro de campo, de poder ajudar e somar com o grupo. Temos muitas batalhas pela frente que eu tenho certeza que teremos um caminho muito longo e positivo pela frente. Todo o grupo é extraordinário, são exemplos, principalmente de humildade. Fui recebido muito bem, me sinto bem à vontade, treino super tranquilo e sempre focado pra ajudar o Bahia a conquistar títulos - projetou.