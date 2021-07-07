Laterais jogam bem e acirram disputa por vaga no Santos

O Santos teve novidades nas duas laterais na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileiro. Com a suspensão de Pará pelo terceiro cartão amarelo e a lesão de grau 1 na coxa de Felipe Jonatan, Madson e Moraes começaram a partida entre os titulares. Moraes fez sua primeira partida como titular no Peixe e não comprometeu, já Madson deu assistência para Marcos Guilherme anotar um dos gols santistas.Depois de boas atuações, os laterais acirram a disputa por vaga sob o comando de Fernando Diniz. O Alvinegro enfrentará o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão e Pará poderá retornar de suspensão e Felipe Jonatan já deve ficar a disposição. Os dois vinham sendo titulares na temporada do Santos, mas viram dúvidas na escalação de Diniz.