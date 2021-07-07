Laterais jogam bem e acirram disputa por vaga no Santos

O Santos teve novidades nas duas laterais na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Brasileiro. Com a suspensão de Pará pelo terceiro cartão amarelo e a lesão de grau 1 na coxa de Felipe Jonatan, Madson e Moraes começaram a partida entre os titulares. Moraes fez sua primeira partida como titular no Peixe e não comprometeu, já Madson deu assistência para Marcos Guilherme anotar um dos gols santistas.Depois de boas atuações, os laterais acirram a disputa por vaga sob o comando de Fernando Diniz. O Alvinegro enfrentará o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão e Pará poderá retornar de suspensão e Felipe Jonatan já deve ficar a disposição. Os dois vinham sendo titulares na temporada do Santos, mas viram dúvidas na escalação de Diniz.
Madson era opção para o segundo tempo e entrou muitas vezes fora de sua posição. Moraes chegou ao clube por empréstimo no final de maio e virou sombra para Felipe Jonatan que não tinha concorrente.Com Diniz cumprindo suspensão pelo cartão amarelo, o Peixe foi comandado pelo auxiliar Eduardo Zuma diante do Athletico-PR e evitou comentar o desempenho dos laterais.
"Time jogou bem, não consigo enxergar o futebol de uma maneira individual ou criar heróis ou vilões. Santos jogou bem e quem entrou foi bem. Hoje ganhamos, mas jogamos muito bem na última partida e não vencemos. Não controlamos resultado e por isso o futebol é apaixonante."