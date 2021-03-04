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Laranjeira estreia como profissional do Vasco, mas lamenta derrota: 'Faltou um pouco de maturidade'

Em dois tempos distintos, Cruz-Maltino toma um gol após falha e não consegue furar a forte marcação da Portuguesa. Time volta a campo no sábado contra o Volta Redonda...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 00:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 00:06
Crédito: Laranjeira entrou bem no segundo tempo e fez a sua estreia como profissional do Vasco (Ale Vianna/Divulgação
Com um time recheado de garotos, o Vasco perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca 2021. Na saída de campo, o jovem Laranjeira, que fez sua estreia como profissional, lamentou o resultado. O atleta ressaltou a diferença na maturidade das duas equipes em campo e disse que espera ter sequência para mostrar o seu futebol.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca - Feliz pela minha estreia, infelizmente não conseguimos a vitória. Fizemos um bom segundo tempo, mas faltou um pouco de maturidade. A Portuguesa, bastante experiente, conseguiu cozinhar o jogo - destacou.
- Acho que agora é importante manter a sequência e aproveitar a próxima oportunidade contra o Volta Redonda - completou o jovem atacante.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Durante a partida, o Cruz-Maltino não fez um bom primeiro tempo e o zagueiro Dilsinho abriu o placar para a Portuguesa. no segundo tempo, com as entradas de Laranjeira, Figueiredo e do paraguaio Matías Galarza, o time subiu de produção, pressionou, mas não conseguiu o empate.
O Vasco volta a campo pela segunda rodada do Campeonato Carioca no sábado, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h05, diante do Volta Redonda. Novamente, a equipe será dirigida pelo técnico Diogo Siston e terá os Meninos da Colina na escalação. A tendência é que o time profissional atue apenas contra o Nova Iguaçu, na terceira rodada do estadual, no dia 13.

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