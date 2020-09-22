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futebol

Lanterna da chave, Barcelona (EQU) faz jogo de 'vida ou morte' contra Fla

Rival do Rubro-Negro tem aproveitamento de 73% desde o retorno após a pandemia, com sete vitórias em dez partidas, e está vivo na briga pelo título do Campeonato Equatoriano...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 07:05

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 07:05
Crédito: Divulgação/Libertadores
A missão do Flamengo nesta terça-feira contra o Barcelona (EQU), às 19h15 (de Brasília), no estádio Isidro Romero, em Guayaquil, promete ser dura, não somente pelos problemas que cercam o elenco comandado pelo espanhol Domènec Torrent, mas também pelo embalo do adversário, que fará um jogo de vida ou morte na Libertadores.
Apesar de ocuparem a lanterna do Grupo A, com três derrotas em três partidas, os mandantes aparecem bem no Campeonato Equatoriano, em quarto lugar, a apenas dois pontos do líder Liga de Quito e na disputa pela taça. Está, portanto, longe de ser um adversário fraco, ainda mais em seus domínios.
O Barcelona já disputou dez partidas desde o retorno da paralisação causada pela pandemia, com aproveitamento de 73%. Foram sete vitórias, um empate e duas derrotas, além de 18 gols marcados e dez sofridos.
- Na Libertadores estamos em uma situação muito complicada, mas ainda faltam três jogos. O Barcelona precisa ser competitivo e lutar bem em todas as frentes - disse o técnico argentino Fabián Bustos.
A equipe equatoriana contará com a volta dos meias Damián Díaz e Bruno Piñatares, que ficou fora por suspensão na derrota em casa para o Junior (2 a 1). Arroyo e Martinez prometem dar trabalho no campo ofensivo.
No primeiro duelo entre as equipes este ano, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo venceu por 3 a 0, no Maracanã, com gols de Gustavo Henrique, Bruno Henrique e Gabigol, atuais baixas do elenco para o jogo desta terça. O primeiro está suspenso, o segundo testou positivo para Covid-19 e o terceiro teve uma lesão na coxa direita e está em tratamento.

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