Landim sobre patrocinador master: 'Acho que torcida vai ter surpresa'

Crédito: Ricardo Moreira/Zimel Press

Com a parceria com o Banco BS2 se encerrando no dia 30 de junho, a diretoria do Flamengo negocia a chegada de um novo patrocinador master para ocupar o espaço mais nobre do uniforme rubro-negro. De acordo com Rodolfo Landim, o clube tem mais de uma opção e o desejo do acerto já para o dia 1º de julho.

- Existem algumas propostas na mesa do Flamengo. Mas é engraçado porque sempre falam de uma só. E digo para vocês: nem é a mais provável. A gente deve bater o martelo nos próximos 3 dias e passar para aprovação. Porque a gente quer esse novo patrocinador estampando a camisa do Flamengo já no dia 1º de julho. Mas o torcedor deve ter uma grande surpresa - afirmou Landim, em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SPORTV, antes de completar:

- Eu estou sendo 100% franco: existe mais de uma opção na mesa e a que é mais falada não é a preferida por nós da diretoria. Não estou despistando não. Mas pode ser que mude - seguiu, referindo-se a Amazon como "a mais falada".

Com a paralisação do futebol brasileiro e a consequente queda nas receitas do clube, especialmente em bilheteria e programa de sócio-torcedor, o Flamengo tem urgência em concretizar uma nova parceria como patrocinador master.