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futebol

Landim sobre patrocinador master: 'Acho que torcida vai ter surpresa'

Presidente do Flamengo comentou as negociações por um novo patrocinador do clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 12:15

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 12:15

Crédito: Ricardo Moreira/Zimel Press
Com a parceria com o Banco BS2 se encerrando no dia 30 de junho, a diretoria do Flamengo negocia a chegada de um novo patrocinador master para ocupar o espaço mais nobre do uniforme rubro-negro. De acordo com Rodolfo Landim, o clube tem mais de uma opção e o desejo do acerto já para o dia 1º de julho.
- Existem algumas propostas na mesa do Flamengo. Mas é engraçado porque sempre falam de uma só. E digo para vocês: nem é a mais provável. A gente deve bater o martelo nos próximos 3 dias e passar para aprovação. Porque a gente quer esse novo patrocinador estampando a camisa do Flamengo já no dia 1º de julho. Mas o torcedor deve ter uma grande surpresa - afirmou Landim, em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SPORTV, antes de completar:
- Eu estou sendo 100% franco: existe mais de uma opção na mesa e a que é mais falada não é a preferida por nós da diretoria. Não estou despistando não. Mas pode ser que mude - seguiu, referindo-se a Amazon como "a mais falada".
Com a paralisação do futebol brasileiro e a consequente queda nas receitas do clube, especialmente em bilheteria e programa de sócio-torcedor, o Flamengo tem urgência em concretizar uma nova parceria como patrocinador master.
O encerramento antecipado do acordo com o Banco BS2, que teria validade até dezembro de 2020, contudo, indica que o clube está, sim, perto de um acerto.E MAIS:Flamengo chega a acordo com família de vítima do incêndio no NinhoUm ano de trabalho: as promessas feitas e cumpridas por Jorge JesusFlamengo inicia quarta semana de treinos sem novos casos de Covid-19Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre GersonAté onde pode ir a iminente parceria entre Amazon e Flamengo? E MAIS:

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