Landim garante permanência de Braz no Flamengo: 'É um grande vencedor, um trabalhador incansável'

Rodolfo Landim, reeleito presidente do Flamengo para o próximo triênio neste sábado, não poupou elogios ao VP de futebol Marcos Braz. Em entrevista coletiva após a reeleição, mandatário rechaçou a possibilidade de perder Braz e destacou que ele é um trabalhador incansável.> Hugo salva o Flamengo de derrota e mostra que é o futuro do time no gol- Por que ele não seguira? O cara é o vice-presidente que foi tricampeão carioca, duas vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, duas vezes campeão da Supercopa. Ele é um grande vencedor, um trabalhador incansável, sujeito que está o tempo todo trabalhando, meu braço direito no futebol. Tá louco? Eu quero tudo menos perdê-lo.

Landim também falou sobre o tamanho do desafio que terá no próximo triênio depois de nove conquistas - com direito a Libertadores e dois Brasileirões no último mandato. Ele reconheceu a dificuldade, mas destacou que o Flamengo tem um potencial gigantesco.

- Esse é o trabalho que a gente diz: atingir um certo patamar é difícil, se manter e crescer é mais difícil ainda. Sem dúvida nenhuma que a gente quer cada vez melhorar, tornar o clube cada vez maior e melhor. É para isso que trabalhamos todos os dias - disse Landim.

Eu acredito muito, acho que o Flamengo tem um potencial gigantesco pela gigantesca torcida que tem de geração de receitas que vão acabar redundando em desenvolvimento de novos negócios... Há uma série de ideias que a gente tem para desenvolver ainda para o futuro - completou.