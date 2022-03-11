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Landim fala sobre o interesse do Palmeiras por Pedro: 'É jogador do Flamengo. Ponto'

Presidente rubro-negro concedeu entrevista ao portal 'Uol' e falou brevemente sobre as tentativas do rival paulista pelo centroavante de 24 anos...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 12:59

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:59

Através de um representante da diretoria, desta vez com o próprio presidente, Rodolfo Landim, o Flamengo nega veemente uma possível saída do Pedro para o Palmeiras. E o clube segue avisando que o assunto é "caso encerrado", mesmo com a não desistência do Alviverde em contratar o camisa 21 do Fla.
- O Pedro é jogador do Flamengo. Não segue nada vivo (o assunto). Pedro é jogador do Flamengo. O Flamengo tem interesse de continuar com o Pedro. Pedro é jogador do Flamengo. Ponto - disse Landim, em entrevista ao portal "Uol".
Também ao site, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, havia dito o seguinte em relação ao centroavante de 24 anos:
- O Flamengo não tem interesse no negócio. O Palmeiras fez uma consulta, mas o Pedro é caso encerrado. Não houve nem proposta oficial. Estamos pensando só na semifinal do Carioca e no início da Libertadores.
Não convocado nesta sexta-feira por Tite, Pedro, que estava na pré-lista do técnico da Seleção Brasileira, é bem avaliado no Ninho do Urubu, e o discurso interno é de que o jogador não está à venda. Portanto, qualquer clube interessado no jogador precisa pagar a multa - de 100 milhões de euros para o mercado nacional - para tirá-lo do Rubro-Negro. Contra o Palmeiras, ainda pesa o fato de ser um concorrente direto por títulos.
Vale lembrar que Pedro foi adquirido pelo Fla, junto à Fiorentina-ITA, por cerca de R$ 112 milhões. O Verdão havia sinalizado uma proposta na faixa dos 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 110 milhões).
PRÓXIMO JOGO DO FLA
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no reencontro com o Maracanã, que estará lotado.
Crédito: PedroemtreinorecentenoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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