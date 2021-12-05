Landim destaca busca por técnicos capacitados para o Flamengo, e Braz fala sobre Jorge Jesus

Desde a saída de Renato Gaúcho, a torcida do Flamengo tem se mobilizado, através das redes sociais, pela volta do técnico Jorge Jesus, que está no Benfica, de Portugal. Assim, após a reeleição de Rodolfo Landim, neste sábado, Marcos Braz falou sobre o desejo da torcida em repatriar o Mister. O VP admitiu que ele é uma opção, mas acredita ser uma "temeridade" falar sobre Jesus neste momento, uma vez que ele tem compromissos importantes neste mês.> Hugo salva o Flamengo de derrota e mostra que é o futuro do time no gol- Ele tem um contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar do Jorge até pela situação dele lá no Benfica nesse momento. Ele é um técnico que deu certo no Flamengo, ele e a torcida tem bastante conexão até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo, sem estar na inércia, mas com calma vamos ter um técnico para 2022.

- Não é um plano, é uma opção. O que eu estou falando aqui é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Eu vou estar lá. Após isso aí e com calma a gente vai se mexendo no mercado. Não tem ninguém mapeando, não tem a gente mapeando nada no mercado, nada. Quem está mapeando e quem está vendo quem pode, de fato, treinar são as pessoas internas do clube, é o departamento de futebol do Flamengo.

Braz também foi questionado sobre Carlos Carvalhal, atual técnico do Braga, equipe do norte de Portugal. Entretanto, o VP explicou que falou apenas uma vez com ele e que isso aconteceu no passado.

- Já tive contato com o Carvalhal há quase um ano atrás, não agora. Já tive, de fato, contato com ele uma vez, mas o Carvalhal tem contrato. Essa janela é um pouco diferente porque ainda está todo mundo com contrato, não é final de temporada - revelou.Rodolfo Landim também concedeu entrevista coletiva na Gávea e falou sobre as buscas do Flamengo por um novo treinador. O presidente garantiu que o clube busca nomes na Europa, mas não descartou os mercados de outros continentes. O mandatário ainda lembrou que na Europa há um problema: os treinadores, por causa do calendário que é diferente, estão empregados.

- Não tem dúvida de que a gente está buscando nomes também na Europa. Também na Europa farão parte, vamos dizer assim, desse processo. Hoje, a gente não está buscando nada. Falei para vocês que a gente vai estar reavaliando tudo isso, identificando quem são as pessoas com quem a gente vai trabalhar e, em cima disso, uma vez identificadas, a gente vai começar a contatá-las.

- Agora, obviamente, isso passa por profissionais com capacidade que estão ai espalhados pelo mundo. Podem estar na Europa, podem estar na América do Sul, podem estar em qualquer lugar. Sendo que tem um problema a Europa: a turma está contratada nesse momento, eles estão no meio dos campeonatos de lá. Sem dúvida vamos estar identificando profissionais de diversas áreas e diversos locais.

Durante a gestão de Landim, além de Jorge Jesus, o Flamengo teve mais quatro técnicos: Abel Braga, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho. O presidente destacou o profissionalismo de todos, mas disse que nada impede do clube ir em busca de profissionais ainda mais capacitados.

- Todos os técnicos que o Flamengo contratou são extremamente profissionais na nossa percepção. O que não impede da gente continuar sempre procurando profissionais ainda mais capacitados para poder prestar serviço do Flamengo.