Landim considera um 'absurdo' manter o jogo contra o Palmeiras; veja a posição do presidente do Fla

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em meio ao imbróglio nos bastidores envolvendo a tentativa do Flamengo em adiar o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, deu declarações acerca do posicionamento do clube carioca, que convive com um surto de Covid-19 - só no elenco são 16 infectados.

Ao canal "SporTV", Landim definiu como "absurdo" o cenário atual, ou seja, de manutenção da partida, tendo em vista que a CBF não aceitou o pedido do Flamengo e o Palmeiras, mandante do confronto, já externou ir contra ao desejado pelo rival. Vale destacar que o Fla recorreu ao STJD.

- Achamos um absurdo. Foram muitas pessoas. Coloco em xeque o tratamento que o Flamengo tem. Foi uma coisa excepcional. A informação que a gente tem dos nossos infectologistas é que eles (jogadores) poderão durante cinco dias estar com o teste positivo, exatamente pelo convívio que eles tiveram agora. Essa é a razão que o Flamengo pediu a suspensão do jogo - disse, emendando:

- Você vai deixar que um monte de pessoas que podem estar contaminadas jogando? Não é razoável. Tantos jogos já foram adiados, o que significa adiar mais um?

Rodolfo Landim ainda endossou o próprio argumento, na sequência, frisando o potencial que os jogadores à disposição têm para possíveis focos de contaminação, em breve.

- A discussão (do adiamento) não é o número de jogadores, mas sim o período de infecção que a gente tem. Até segunda ou terça, todos são potenciais de contaminação. Não foi um, são 16 jogadores e um monte do staff. É insano essa discussão.

SOBRE PROTOCOLOS

Landim também explicou métodos debatidos, internamente, para evitar novos problemas como o da estadia no Equador. E salientou que o risco em viagens pela Libertadores é maior.

- Você tenta criar os protocolos para diminuir o risco, mas não tenho dúvida nenhuma que por envolver o fato do tempo maior, o risco é maior na Libertadores do que no Brasileiro.

- Os protocolos que o Flamengo usa e utiliza são seguros, e a gente dá total e completa prioridade à saúde de nossos jogadores. A maior prova disso é que tínhamos uma pessoa que testou positivo e não deixamos voltar no mesmo voo - continuou o mandatário.

FOTO POLÊMICA No programa em que participou, Rodolfo Landim foi questionado ainda a respeito de uma foto postada pelo perfil oficial do Flamengo, logo após o triunfo diante do Barcelona-EQU, em que todos os jogadores aparecem sem máscara, no avião fretado rumo ao Brasil. Ele explicou o seguinte, por fim: