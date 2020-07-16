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Landim avisa que Jorge Jesus estará no Ninho na semana que vem: 'É isso que está marcado'

Presidente do Flamengo falou com jornalistas após o título do Carioca, nesta quarta...
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Publicado em 

16 jul 2020 às 03:58

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 03:58

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou de Jorge Jesus diretamente após o título do Campeonato Carioca, o 36º da história do Rubro-Negro, com uma nova vitória sobre o Fluminense - agora por 1 a 0. O mandatário foi assertivo ao dizer que o Mister voltará a treinar o elenco no Ninho do Urubu nesta segunda (20), referindo-se à reapresentação depois de folgas cedidas.
- Segunda-feira, ele está treinando o time. É isso que está marcado. Todo mundo está liberado hoje (quarta-feira) e todo mundo treina na segunda-feira. Nós estamos contando com ele lá na segunda-feira, foi o que eu falei agora com ele no vestiário. Todo mundo tem direito, né, ganharam um título. Vamos dar uns dias de folga - disse Landim, a jornalistas nas proximidades do vestiário do Maracanã, completando:
- Não (houve reunião com Jesus). Só falamos sobre quando vamos começar a treinar de novo, como seria a volta. Foi falado de dar a folga e se reapresentar. De vez em quando, falo com ele. Ele trabalha no Flamengo e eu sou presidente do clube, né? Ele não passou nada (a respeito de proposta ou não do Benfica), claro que não.
Apesar de Landim ter citado segunda-feira para o dia da reapresentação, o plantel só retornará ao CT na terça, dia 21. Antes, mais precisamente nesta quinta (16), Filipe Luís aparecerá no Ninho para realizar exames, uma vez que saiu da partida com dores na panturrilha direita.
Em tempo: Jesus, em entrevista à FlaTV, não respondeu se ficará no Flamengo ou se aceitará a proposta do Benfica (veja mais aqui).

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