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futebol

Lampard elogia início de Thiago Silva no Chelsea: 'Tem grande influência'

Técnico inglês destaca importância de Thiago Silva como referência para os mais jovens...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:55

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:55

Crédito: Thiago Silva em ação pelo Chelsea (NEIL HALL/AFP
Um dos pontos fracos do Chelsea na última temporada, o sistema defensivo vem se destacando e não levou nenhum gol nas últimas cinco partidas. E um dos responsáveis por essa transformação é o recém-contratado Thiago Silva. Em entrevista nesta sexta-feira, o técnico Frank Lampard elogiou o zagueiro brasileiro e destacou a importância dele para o restante da equipe.- Tem uma grande influência. Embora não fale inglês, seu profissionalismo fala por si e inspira outros jogadores. Eles o respeitam.
Thiago Silva chegou ao Chelsea na última janela de transferências, após oito temporadas no PSG. Atualmente aos 36 anos, a forma física do zagueiro impressiona e, segundo Lampard, o segredo está na preparação diária.
- Treina e se prepara bem. Rapidamente entendemos o porquê dessa incrível carreira. Quando vemos o seu nível de jogo e a forma como treina, é realmente um bom começo para nós. Ele sempre quer estar no melhor nível possível.
Com Thiago Silva, o Chelsea volta a campo neste sábado, às 14h30 (de Brasília) para enfrentar o Sheffield United, em Stamford Bridge. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Inglês e uma vitória pode colocar os Blues de volta ao G-4 da competição.

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