Lampard elogia início de Thiago Silva no Chelsea: 'Tem grande influência'

Crédito: Thiago Silva em ação pelo Chelsea (NEIL HALL/AFP

Um dos pontos fracos do Chelsea na última temporada, o sistema defensivo vem se destacando e não levou nenhum gol nas últimas cinco partidas. E um dos responsáveis por essa transformação é o recém-contratado Thiago Silva. Em entrevista nesta sexta-feira, o técnico Frank Lampard elogiou o zagueiro brasileiro e destacou a importância dele para o restante da equipe.- Tem uma grande influência. Embora não fale inglês, seu profissionalismo fala por si e inspira outros jogadores. Eles o respeitam.

Thiago Silva chegou ao Chelsea na última janela de transferências, após oito temporadas no PSG. Atualmente aos 36 anos, a forma física do zagueiro impressiona e, segundo Lampard, o segredo está na preparação diária.

- Treina e se prepara bem. Rapidamente entendemos o porquê dessa incrível carreira. Quando vemos o seu nível de jogo e a forma como treina, é realmente um bom começo para nós. Ele sempre quer estar no melhor nível possível.