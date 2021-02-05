Laércio vê Santos vivo na briga por vaga na Libertadores 2021

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Já era algo esperado essa saída do Lucas. Todos sabíamos que isso aconteceria após a Libertadores. Eu já vinha atuando em alguns jogos quando ele (Veríssimo) ou o Luan estavam fora e fico muito feliz por ter essa continuidade agora. O professor Cuca está me dando mais essa chance e vou procurar aproveitar da melhor forma. Quando você chega num clube de alto nível como o Santos acaba precisando de um processo de adaptação. Eu passei e ainda estou passando por isso. Então sigo procurando melhorar a cada dia, pois sei que posso ajudar muito a equipe dentro de campo - afirmou o jogador.Nome indicado pelo técnico Cuca, o camisa 6 volta a encontrar o adversário da sua estreia na próxima rodada. Laércio estrou ainda em outubro contra o próprio Atlético-GO na derrota santista por 1 a 0, na Vila Belmiro. O zagueiro quer a vitória no confronto direto deste sábado e vê o Santos vivo na briga por uma vaga na Libertadores.- Fiz minha estreia como titular contra o Atlético-GO. Infelizmente eles acabaram saindo com a vitória com um belo gol no fim, e isso só mostra como a equipe deles é organizada tanto no ataque quanto na defesa. Não tem essa coisa de revanche. Eles também estão na briga pela vaga na Libertadores, mas tenho certeza que o professor vai armar a melhor estratégia para alcançarmos a vitória lá dentro - lembrou.