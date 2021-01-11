Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Laércio valoriza vitória e força do grupo do Santos antes de decisão

Zagueiro foi uma das novidades do Peixe na vitória por 1 a 0 diante do São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 18:06

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Os reservas do Santos visitaram o São Paulo no domingo e conseguiram quebrar o tabu de não ter vencido clássico até então na temporada. No vídeo de bastidores, divulgado pela Santos TV, o zagueiro Laércio, que foi titular no Morumbi, comemorou muito a vitória, que dá moral para a sequência de jogos.- Primeiro clássico do ano e a gente conseguiu essa vitória, que é muito importante para nossa sequência no Campeonato Brasileiro. É importante a força do grupo, temos jogo decisivo na Libertadores - afirmou o zagueiro.A decisão na Libertadores citada por Laércio é contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. Para avançar para a decisão continental, o Peixe precisa vencer o jogo. Os argentinos avançam com vitória, ou qualquer empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.
No Campeonato Brasileiro, o Santos segue na briga por classificação para a próxima Copa Libertadores. O time está em 8º e o seis primeiros se garantem na competição. O próximo desafio é contra o Botafogo, no próximo domingo, 16h, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados