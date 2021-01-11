Laércio valoriza vitória e força do grupo do Santos antes de decisão

Os reservas do Santos visitaram o São Paulo no domingo e conseguiram quebrar o tabu de não ter vencido clássico até então na temporada. No vídeo de bastidores, divulgado pela Santos TV, o zagueiro Laércio, que foi titular no Morumbi, comemorou muito a vitória, que dá moral para a sequência de jogos.- Primeiro clássico do ano e a gente conseguiu essa vitória, que é muito importante para nossa sequência no Campeonato Brasileiro. É importante a força do grupo, temos jogo decisivo na Libertadores - afirmou o zagueiro.A decisão na Libertadores citada por Laércio é contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. Para avançar para a decisão continental, o Peixe precisa vencer o jogo. Os argentinos avançam com vitória, ou qualquer empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.