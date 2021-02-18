Laércio tem lesão e vira problema para o resto do Brasileiro

Crédito: Reprodução/Dugout

O Santos não deverá contar com o zagueiro Laércio pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. O defensor sofreu um entorse na partida diante do Coritiba no último sábado e já foi baixa no clássico contra o Corinthians.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroDepois da realização de exames, foi constatado que o problema de Laércio é maior do que um simples entorse. O diagnóstico apontou uma fissura na região proximal da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo.