Laércio tem lesão e vira problema para o resto do Brasileiro

O Santos não deverá contar com o zagueiro Laércio pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. O defensor sofreu um entorse na partida diante do Coritiba no último sábado e já foi baixa no clássico contra o Corinthians.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroDepois da realização de exames, foi constatado que o problema de Laércio é maior do que um simples entorse. O diagnóstico apontou uma fissura na região proximal da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo.
Nós jogos após a saída de Lucas Veríssimo para o Benfica (Portugal), Laércio foi o escolhido por Cuca para montar a zaga titular do Peixe ao lado de Luan Peres. Com o Corinthians, com o defensor no departamento médico, Luiz Felipe começou jogando.Sem Laércio, o Santos se prepara para o jogo diante do Fluminense, que será no próximo domingo, 18h15, na Vila Belmiro. A partida pode garantir a vaga do Peixe na próxima edição da Copa Libertadores da América.