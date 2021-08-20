Lacava e Augusto aparecem no BID e ficam à disposição do Santos

O meia Augusto Galvan foi regularizado no BID (Boletim Diário Informativo da CBF) na manhã desta sexta-feira. Ele ficará a disposição do Santos para atuar contra o Internacional no domingo, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Treinando no Sub-23, o venezuelano Matías Lacava também apareceu no BID e pode ser utilizado pelo clube.Por empréstimo junto ao Real Madrid até 2022, Augusto poderá fazer sua estreia com a camisa do Peixe. Na temporada 2018/2019, o jogador entrou em campo em 19 jogos (4 como titular) pelo Real Madrid Castilla (como o Santos B). Já em 2019/2020, foram 6 jogos, sendo 15 no banco e 53 minutos na terceira divisão pelo Cultural Leonesa. Na última temporada, 15 jogos, sendo 9 como titular e 2 gols no Las Rozas (terceira divisão espanhola).Lacava está com canelite, mas não preocupa o Santos e já tem impressionado nos treinos do Sub-23. A expectativa de estreia do venezuelano é para setembro pela Copa Paulista. O jogador também está pré-convocado pela Seleção da Venezuela para participar dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, o Peru e o Paraguai, em setembro.