Lacava é a novidade na lista de Carille para o duelo contra o América

O Santos divulgou no início da noite desta sexta-feira os atletas relacionados para a partida contra o América-MG, jogo que será disputado sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro. A principal novidade na lista de Carille é a presença do venezuelano Matías Lacava, que vinha jogando a Copa Paulista pelo Peixe. O jogador foi contratado em agosto.Gabriel Pirani está fora do confronto. Com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, ainda sente dores e foi vetado pelo Departamento Médico do clube.Outros desfalques são Léo Baptistão, Jobson, Luiz Felipe, Kaiky, Sandry, Kevin Malthus e John. Os jogadores devem ficar fora de mais alguns jogos do Peixe até serem liberados pelo DM.Confira abaixo a lista dos relacionados para o jogo:
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez, Robson e DerickMeio-campistas: Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Vinícius Balieiro, Jean Mota e LuizinhoAtacantes: Marinho, Lucas Braga, Diego Tardelli, Raniel, Ângelo, Marcos Guilherme e Matías Lacava