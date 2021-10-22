futebol

Lacava é a novidade na lista de Carille para o duelo contra o América

Jogador venezuelano foi contratado em agosto e poderá fazer sua estreia no Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 19:53

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:53

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Santos divulgou no início da noite desta sexta-feira os atletas relacionados para a partida contra o América-MG, jogo que será disputado sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro. A principal novidade na lista de Carille é a presença do venezuelano Matías Lacava, que vinha jogando a Copa Paulista pelo Peixe. O jogador foi contratado em agosto.Gabriel Pirani está fora do confronto. Com entorse no tornozelo, o jogador, que também ficou de fora do confronto contra o Sport, ainda sente dores e foi vetado pelo Departamento Médico do clube.Outros desfalques são Léo Baptistão, Jobson, Luiz Felipe, Kaiky, Sandry, Kevin Malthus e John. Os jogadores devem ficar fora de mais alguns jogos do Peixe até serem liberados pelo DM.Confira abaixo a lista dos relacionados para o jogo:
Goleiros: João Paulo e JandreiLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez, Robson e DerickMeio-campistas: Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez, Vinícius Balieiro, Jean Mota e LuizinhoAtacantes: Marinho, Lucas Braga, Diego Tardelli, Raniel, Ângelo, Marcos Guilherme e Matías Lacava

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

